Offshores: ex-director do fisco desmente Paulo Núncio

José Azevedo Pereira, antigo responsável pela Autoridade Tributária, desmente o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio, atribuindo-lhe esta sexta-feira a responsabilidade pela não publicação das estatísticas sobre transferências no valor de dez mil milhões de euros para offshores.

Ao jornal Eco, Azevedo Pereira, director da Autoridade Tributária na altura do sucedido, diz que a responsabilidade é de Núncio que tomou a decisão política de manter os dados em segredo.

"Caso tivesse sido intenção do SEAF, da altura, disponibilizar publicamente a informação produzida, teria tido a possibilidade de, em qualquer momento, ao longo dos quatro anos seguintes (com o ex-director-geral que escreve estas linhas, ou com qualquer dos que se lhe seguiram) anular o suposto “erro de percepção”, mediante a emissão de uma indicação, formal ou informal, de natureza contrária aquela que na altura foi transmitida à AT”, escreve Azevedo Pereira na resposta dada ao Eco.

Esta sexta-feira, ao Diário de Notícias, Núncio defendeu que “a divulgação não estava dependente de aprovação expressa a posteriori do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais”, argumentando que a instituição aduaneira e tributária tinha autonomia para avançar.

Paulo Núncio, actual consultor da sociedade Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados, reconhece a existência de um despacho que obriga a divulgação no Portal das Finanças de estatísticas com os dados enviados pelos bancos e instituições financeiras ao Fisco, mas recorre a ele mesmo para justificar a ausência de indicação para a publicação dessas transferências.

"O despacho do meu antecessor [Sérgio Vasques] determina que a DGCI [actual AT] divulgue na sua página a informação relativa a transferências financeiras para paraísos fiscais”, argumentou Núncio.

Azevedo Pereira diz agora que o antigo secretário de Estado recebeu as referidas estatísticas de 2010 e 2011, revelando que Núncio respondeu com “Visto” aos dados de 2010, apenas em 2015. Em relação aos dados de 2011, a confirmação de recepção do secretário de Estado chegou em 2014. Como a documentação foi devolvida apenas com a confirmação de verificação, Azevedo Pereira entende que não houve qualquer ordem de publicação: [A secretaria de Estado] declarou ter tomado conhecimento dos elementos que lhe foram comunicados mas não autorizou a sua divulgação, tal como lhe foi solicitado”, diz o antigo director da Autoridade Tributária ao Eco.

