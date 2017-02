Emigração portuguesa para o Reino Unido caiu 5% em 2016

O número de portugueses que emigrou para o Reino Unido para trabalhar caiu cinco por cento em 2016, em linha com a queda do fluxo migratório geral registado após o voto para o Brexit, foi divulgado esta quinta-feira.

Em 2016, 30.543 portugueses pediram um número de Segurança Social no Reino Unido, menos 1758 do que em 2015, ano em que as inscrições atingiram um pico de 32.301.

A inscrição na Segurança Social britânica é obrigatória para as pessoas que queiram trabalhar no país pela primeira vez, porém não equivale ao número excato de emigrantes portugueses que chegaram e ficaram ao Reino Unido porque não contabiliza dependentes nem pessoas inactivas profissionalmente.

Estas foram as primeiras estatísticas indicativas dos fluxos migratórios publicadas desde o voto no referendo de 23 de Junho de 2016 que ditou a saída britânica da União Europeia.

Os mesmos números, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Pensões, indicam que registaram-se quebras na imigração de outros países europeus, como Polónia (-16%, para 93.372), Hungria (-14%, para 19.152) ou Irlanda (-13%, para 15.332).

Ainda assim, Portugal continua a ser a sexta maior fonte de imigração para o Reino Unido, atrás da Roménia, Polónia, Itália, Espanha, Bulgária e Índia.

Em dados separados, o Instituto Nacional de Estatísticas indicou que o número total de imigrantes desceu abaixo da barreira dos 300 mil, resultado tanto da diminuição de estrangeiros que entraram no país, como de residentes, britânicos e estrangeiros, que deixaram o Reino Unido.

No período entre Setembro de 2015 e Setembro de 2016 entraram no país cerca de 596 mil pessoas, mas saíram 323 mil, o que resulta numa "imigração líquida" de 273 mil pessoas, menos 49 mil pessoas do que as 322 mil registadas entre Setembro de 2014 e 2015.

