Uma “boa noite” para o Porto… vinda do espaço

Thomas Pesquet está a cerca de 400 quilómetros de altitude e é conhecido por nos presentear com a vista privilegiada que tem. Desta vez, o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA), actualmente a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), fotografou a cidade do Porto da sua janela e até escreveu “boa noite”, em português.

Em Portugal Continental, os relógios marcavam as 19h de quarta-feira quando o astronauta publicou a fotografia nas redes sociais Facebook, Twitter e no site de partilha de fotografias Flickr. “O Porto está em frente ao Atlântico e é um digno rival da capital portuguesa”, escreveu na publicação da fotografia no Facebook. Já no Twitter, o engenheiro aeroespacial caracterizou o Porto como a “cidade das pontes”.

Todos os dias, Thomas Pesquet costuma publicar várias fotografias de cidades e sítios do planeta. O astronauta viaja a cerca de 28 mil quilómetros por hora e, no espaço, vê 16 pores e nasceres do Sol num só dia. A 1 de Janeiro também publicou uma fotografia da cidade de Lisboa. “Bom-dia, Lisboa! Quando era piloto, adorava sobrevoá-la: a aproximação é bonita e era bom fazer escala lá.” E a 15 de Fevereiro foi a vez de Thomas Pesquet apontar as lentes para o aeroporto do Funchal, na Madeira. “O Aeroporto Cristiano Ronaldo no Funchal, na Madeira, é um dos mais complicados para os pilotos no mundo: está à beira-mar e tem uma pista coberta com muitos ventos cruzados”, escreveu o astronauta.

Bom dia #Lisboa! I loved to fly in, when I was a pilot: a beautiful approach and a nice layover. Hope you had a good party yesterday! pic.twitter.com/XY09p0UEtO — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 1 de janeiro de 2017

Antes de ser astronauta, o francês de 38 anos foi piloto comercial na companhia Air France. Em 2009, juntou-se à ESA. E a 17 de Novembro de 2016 partiu para a ISS, juntamente com a astronauta norte-americana Peggy Whitson e o cosmonauta russo Oleg Novitsky. A 24 de Janeiro teve uma outra paragem por Lisboa: através de uma ligação por satélite da NASA, conversou com 200 crianças de Portugal no Auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento. A ligação também foi feita com crianças na Roménia e na Irlanda.

Até Thomas Pesquet voltar à Terra, em Maio, aguardamos por mais fotografias de uma janela bem distante.

