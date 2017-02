Se é só para poupar não vale a pena mandar os presos para casa, dizem especialistas

Fez ontem 15 anos que Magda, que morava numa casa muito pequenina no bairro lisboeta de Alfama, apanhou um dos grandes sustos da sua vida. Com 19 anos de idade e uma filha na barriga, tinha deixado de sentir o feto horas depois de lhe colocarem aquela que foi a primeira pulseira electrónica aplicada em Portugal a um recluso.

PUB

Relacionou as duas coisas e chamou uma ambulância. Afinal era só ansiedade, concluíram na maternidade. E o caso acabou por ter um final feliz: a criança nasceu saudável e Magda, que tinha estado na cadeia de Tires em prisão preventiva antes de se tornar cobaia do novo sistema de prisão domiciliária, acabou por nem ter de cumprir cadeia: a burla informática e o furto de que estava acusada valeram-lhe apenas uma pena suspensa.

Década e meia depois da implantação de um sistema cujo sucesso poucos se atrevem a negar, e quando esta tecnologia já serve também para afastar os suspeitos de violência doméstica das suas vítimas, discute-se um novo passo em frente: permitir que as penas de cadeia mais leves, até três ou quatro anos, sejam substituídas pela permanência em casa com pulseira, sendo o condenado autorizado a deixar a residência para ir trabalhar.

PUB

Juízes e procuradores criticam

Representantes de juízes e procuradores franzem o nariz à ideia, que está a ser alvo de reflexão num grupo de trabalho criado pelo Ministério da Justiça (ver caixa) e que é cara aos especialistas na vigilância electrónica. Num dos vários textos que integram uma monografia sobre o tema lançada esta quarta-feira, Nuno Caiado, o homem que esteve 13 anos à frente do sistema das pulseiras na Direcção Geral dos Serviços Prisionais, enumera as múltiplas vantagens de os delinquentes pouco perigosos cumprirem a pena em casa: evita-se o contacto com o meio prisional a quem ainda não enveredou definitivamente pelo mundo do crime e não se quebram os laços familiares. “Mas a racionalidade económica não pode ser a única nem a decisiva razão” para alterar a política criminal nesta matéria, avisa. “Devemos pugnar para que não surja, nem na lei nem encapotada na prática dos serviços, a tentação de uma mera substituição do cárcere público pelo cárcere privado e domiciliário”. Entregar o criminoso a si mesmo e à sua família, com escassa intervenção dos serviços prisionais e com reduzido investimento no condicionamento do seu comportamento criminal não resolve quase nada, defende Nuno Caiado.

Não é o único a pensar que mandar as pessoas para casa sem acompanhamento nem programas que lhes permitam afastarem-se da delinquência não é solução. Na apresentação que fez daquela obra, o antigo ministro da Justiça Vera Jardim citou um dos grandes especialistas mundiais na matéria, o britânico Mike Nellis, que de resto também tem um texto no livro lançado ontem no Centro de Estudos Judiciários, em Lisboa. Depois de explicar que existem provas, dadas pelos próprios condenados, que sugerem que eles consideram a vigilância electrónica realmente punitiva, mentalmente exigente e stressante, tanto para si como para os seus familiares que com eles moram – ao ponto de alguns preferirem ficar na cadeia –, este professor de justiça penal defende que a vigilância electrónica se tornou politicamente irresistível, pelos ganhos que proporciona ao nível da redução da despesa pública e do descongestionamento das cadeias. O desafio é se se consegue usar as pulseiras como instrumentos de ressocialização. “Porque o investimento político nas tecnologias digitais é tão grande que, a menos que o uso da vigilância electrónica seja imaginado e concretizado de forma penalmente progressista, é quase certo que será usado em formas penalmente retrógadas”, sublinha.

Foi no final dos anos 90 que Vera Jardim, enquanto ministro, lançou o sistema que deixou Magda em pânico. Confrontado com uma sobrelotação das cadeias muito superior à actual, o antigo governante confidenciou ontem que também ele teve medo na altura: que alguém suscitasse a inconstitucionalidade da aplicação das pulseiras electrónicas, por estarem na altura a ser usadas apenas nalgumas partes do país, a título experimental. Mas isso acabou por não suceder, apesar da polémica que a medida gerou. Dizia-se que havia reclusos que conseguiam tirá-las e acoplá-las a familiares idosos ou mesmo a animais domésticos, para ficarem em liberdade sem que os serviços prisionais dessem por isso. Nuno Caiado nega: diz que essas histórias nunca passaram de mitos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estudo só fica pronto na Páscoa

O grupo de trabalho que a ministra da Justiça incumbiu de apresentar até ao final do ano passado propostas de alteração ao Código Penal capazes de maximizar o recurso à pulseira electrónica ainda não entregou os resultados da sua reflexão – nem o deverá fazer senão antes da Páscoa. Contactado repetidamente pelo PÚBLICO para explicar as razões do atraso, o Ministério da Justiça remeteu-se ao silêncio. Fonte do grupo adianta, porém, que o prazo anunciado por Francisca van Dunem em Outubro era irrealista, uma vez que nessa altura a sua composição não estava sequer concluída. Além de eminentes juristas – entre os quais se contam Figueiredo Dias e o ex-procurador-geral da República Cunha Rodrigues –, o grupo inclui o vice-director-geral dos serviços prisionais. Serviços esses que, de resto, formaram o seu próprio grupo de trabalho para estudar as implicações práticas de uma medida deste género, que se estima que possa libertar das cadeias cerca de 11% dos reclusos.

Mas enquanto Figueiredo Dias e os colegas se debruçarão sobre uma medida que tentará não beliscar a autonomia dos juízes, que deverão poder continuar a decidir quem terá de cumprir pena na cadeia e quem poderá ir para casa, o grupo multidisciplinar formado no âmbito dos serviços prisionais tem como missão avaliar a evolução do sistema de vigilância electrónica e reflectir sobre os novos desafios que se colocam neste domínio, devendo pronunciar-se sobre os recursos humanos, materiais e financeiros necessários para a alteração ao regime vigente.

PUB

PUB