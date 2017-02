Lisboa é a cidade ibérica com mais trânsito. Mas está entre as melhores da Europa em mobilidade

Na mesma semana, a mobilidade em Lisboa recebeu duas distinções. Por um lado, esta terça-feira, a cidade chegou à final do Prémio da Semana Europeia da Mobilidade 2016 – é a segunda vez que a capital portuguesa é uma das três finalistas do prémio atribuído anualmente pela Comissão Europeia. Por outro, o Índice de Tráfego Global Anual 2017 concluiu que Lisboa é, também pelo segundo ano consecutivo, a cidade mais congestionada da Península Ibérica.

No ano em que 63 cidades concorreram ao Prémio da Semana Europeia da Mobilidade, Lisboa conseguiu estar entre as três finalistas do prémio que distingue as autarquias que aplicaram as melhores práticas em prol da sustentabilidade da mobilidade na cidade. Para a Comissão Europeia, Lisboa distingue-se pela transformação dos seus espaços públicos em zonas mais dirigidas aos peões.

Como medidas permanentes e “exemplares” implementadas em Lisboa no ano passado, a câmara destaca, em comunicado, a intervenção no Eixo Central (Avenida da República e Fontes Pereira de Melo), o programa uma Praça em Cada Bairro e a requalificação da frente ribeirinha (Cais do Sodré, Corpo Santo e Campo das Cebolas).

As outras duas cidades finalistas, Malmo (Suécia) e Skopje (Macedónia), distinguiram-se pela aposta nas bicicletas como meio de transporte sustentável e pelo sistema de partilha de viaturas entre residentes, respectivamente. A 20 de Março é conhecida a cidade vencedora.

Mas entretanto chegaram os resultados do Índice de Tráfego Global Anual 2017. Depois de analisar cinco cidades portuguesas e 22 espanholas, o estudo, baseado no histórico de dados da empresa neerlandesa de GPS TomTom ao longo do ano 2016, concluiu que Lisboa é a cidade mais congestionada da Península Ibérica.

Quem conduzir em Lisboa perde, em média, 40 minutos por dia no trânsito. Ou seja, 154 horas ao final de um ano foramgfastas em deslocações de automóvel, concluiu o estudo.

Em Lisboa, os condutores passam mais 36% de tempo presos no trânsito do que aconteceria se a circulação fosse fluida. Em Madrid o nível de congestionamento é mais baixo (25%). Segue-se Barcelona (31%), Palma de Maiorca (29%) ou Granada (26%). Esta é a segunda vez consecutiva que esta distinção sobre Lisboa e os números de 2016 representam um aumento de 5% face ao ano anterior.

No Porto, o nível de congestionamento também fica acima do da capital espanhola (27%) e sofreu um aumento de 4% face a 2015. Quem conduz nesta cidade passa, em média, 31 minutos por dia no trânsito. São 118 horas no final do ano.

Pela primeira vez, este índice, que analisou em 390 cidades em todo o mundo, apresenta dados sobre o trânsito em Braga, Coimbra e Funchal. As três cidades têm níveis de congestionamento bastante inferiores aos das duas maiores cidades do país: Braga (17%), Coimbra (17%) e Funchal (19%). Segundo o estudo, em Braga, os condutores esperam, em média, 17 minutos por dia no trânsito (57 horas por ano), em Coimbra 15 minutos por dia (57 horas anuais) e no Funchal, cerca de 20 minutos por dia (76 horas anuais).

