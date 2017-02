Cartas ao director e PÚBLICO ERROU

Somos estúpidos ou atrasados mentais?

Não é a primeira vez, nem certamente será a última, que os nossos políticos nos tratam como se fôssemos estúpidos. Mas agora, ainda no decurso do "folhetim" CGD, o PCP e BE forçaram a nota de uma quase chantagem política à oposição, quando denunciam a decisão da constituição de uma nova comissão de inquérito na Assembleia da República, como uma tentativa de destruir a Caixa.

O que tem uma coisa a ver com a outra? Se a Caixa ainda estivesse paralisada como esteve meses atrás, até se poderia compreender. Mas nestas circunstâncias, de haver uma Administração (até ver, competente) em plenitude de funções e um plano de reestruturação a ser implementado, a denúncia cheira a chantagem política. Objectivamente, trata-se tão só de apurar, em definitivo, sem mais sofismas, se um ministro mentiu ou não à Assembleia, o que não me parece coisa pouca.

Também não gostei, sinceramente, de ouvir o meu Presidente da República proclamar o assunto como encerrado, embora ele tenha acrescentado que se referia a ele próprio. Presidente Marcelo, sabe bem que não pode confiar em ninguém, e o seu maior trunfo político, que a meu ver o elegeu (e o poderá manter no futuro) é a sua independência de partidos e lobbies. Mas ás vezes, bem, que até pode parecer que não é sim. E em política, o que parece, é mesmo!

Manuel Martins, Alandroal

Livro de Cavaco é um ajuste de contas

Quinta-feira e Outros Dias, de Aníbal Cavaco Silva, com 577 páginas, é uma crítica virulenta a José Sócrates, ex-primeiro ministro. Far-se-ia um livro com mais de 500 páginas a desmontar a inépcia e mediocridade deste pior Presidente da II República? O apresentador da obra disse: «o livro não é um ajuste de contas». Teve um lapso freudiano - é mesmo um ajuste de contas!

Cavaco pretende justificar o passado porque não teve coragem para agir no momento. O livro está prenhe dum grave pecado - bate a quem jaz ensanguentado no chão…O democrata enviesado Cavaco Silva, que só foi Presidente dos seus do PSD-CDS, diz: «BE e PCP são uma influência negativa».

Como primeiro ministro e Presidente da República é o principal causador de todos os males que nos afectaram, também por incompetência e ausência de prospectiva. Os portugueses jamais lhe perdoarão já que, na pré-implosão do BES, afirmou que não havia motivos para os clientes do banco se sobressaltarem. Dias depois, milhares de clientes foram atirados para a desgraça, ficaram sem o seu dinheiro.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

PÚBLICO ERROU

Por lapso, o nome do candidato socialista às presidenciais francesas, Benoît Hamon, aparece várias vezes escrito erradamente como Hammon, na edição e 19 de Fevereiro.

