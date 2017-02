O Twitter enche-se de sátiras às declarações de Trump sobre a Suécia

No último domingo, o Presidente americano, Donald Trump, referiu-se a um incidente ocorrido na sexta-feira à noite na Suécia, sugerindo um ataque terrorista. O problema é que nada de anormal se passou no país nesse dia. As redes sociais começaram quase de imediato a reagir com humor às declarações do Presidente.

PUB

No dia seguinte ao discurso, Trump justificou a menção ao suposto ataque na Suécia com uma reportagem que havia visto na Fox News, onde se liga o aumento da imigração com as supostas crescentes taxas de criminalidade, argumento que já foi contrariado desde então. Mas nem assim os internautas perdoaram, e foi já criada no Twitter a hastag #LastNightInSweden (a noite passada na Suécia), onde as pessoas dão largas à imaginação para satirizar o Presidente norte-americano.

Alguns utilizam imagens de renas, bonecos de neve ou… homens nus, para demonstrar a ameaça referida por Donald Trump e pela reportagem da Fox News. Nem os Abba ou o IKEA, dois dos maiores cartões de visita da Suécia, escaparam ao humor na Internet.

PUB

According to #WhiteHouseIntelligence four were arrested #lastnightinsweden after yuge fashion massacre a few years ago. pic.twitter.com/Ehcwt86uWp — Marcelo Diaz (@marce_162) February 19, 2017

After the terrible events #lastnightinSweden , IKEA have sold out of this: pic.twitter.com/Bs1XI7ffKG — Jeanna Skinner (@JeannaLStars) February 19, 2017

President Trump referenced the horrible incident in Sweden last night. Here's a photo of the chaos: #LastNightInSweden pic.twitter.com/7R5gGly8gk — Ethan MacAlpin (@EthanMacAlpin) February 20, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

#lastnightinsweden : Mass immigration from the north, due to global warming. pic.twitter.com/fJ8nMLKREP — Jens (@tongotongoz) February 19, 2017

PUB

PUB