PCP propõe reabilitação integral da Linha do Vouga

O PCP anunciou esta terça-feira que entregou no Parlamento uma proposta de resolução para reabilitar a Linha do Vouga em toda a sua extensão. A proposta acompanha uma acção interdistrital em defesa da Linha do Vouga, lançada por aquele partido nos distritos de Aveiro e Viseu, que a Linha do Vouga ligava quando todos os seus troços estavam em exploração.

"Com esta iniciativa, o PCP pretende sublinhar a necessidade, quer para as populações, quer para o sector empresarial (particularmente o produtivo), da reabilitação, defesa e modernização de toda a Linha, ou seja, de Aveiro a Espinho e de Viseu a Sernada (com respectivo enlace entre os dois segmentos)", justificam as organizações regionais do PCP de Aveiro e Viseu.

Para o PCP, as propostas de reabilitação da Linha entre Oliveira de Azeméis e Espinho (com adesão a nova forma de bilhética), que têm estado a ser equacionadas, "não correspondem às necessidades das populações", exigindo a reabilitação total da linha.

"Valorizando o que pode representar para as populações dos concelhos visados por essa intervenção parcial, o PCP não pode deixar de sublinhar que o não lançamento de um plano de cariz total para renovação da Linha pode conduzir, a prazo, ao seu fim definitivo, tornando-a um mero ramal da Linha do Norte", adverte.

Aquele partido defende, por outro lado, que a mobilização de verbas comunitárias e outras receitas não pode colocar a intervenção na Linha do Vouga "dependente dos critérios de entidades externas ao país ou estritamente regionais", concluindo ser dever do Governo "garantir a reabilitação de toda a Linha".

A recente iniciativa de deputados do PSD para que a Linha seja modernizada é também alvo de críticas dos comunistas, que a associam a motivações eleitoralistas.

"A Linha do Vouga foi-se degradando por responsabilidade dos sucessivos governos PS/PSD/CDS, com particular destaque para o último Governo PSD/CDS que proclamou mesmo a intenção de a extinguir, pelo que não deixa de resultar curioso que agora, em ano eleitoral, apareçam destacados dirigentes e autarcas destas forças políticas a defender a Linha", conclui.

No âmbito da sua acção interdistrital de defesa da Linha do Vouga, a deputada do PCP Diana Ferreira esteve em Sernada do Vouga para visitar "uma das zonas mais expressivas da destruição da Linha do Vouga", e em contacto com utentes na "muitíssimo degradada" estação de Espinho-Vouga.

