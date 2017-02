Trump quer “olhar para o que se está a passar na Suécia”. Aqui está o que se passa por lá

O Presidente Trump causou confusão durante um comício na Florida no domingo quando disse: “Vejam o que aconteceu ontem à noite na Suécia. Suécia. Quem é que havia de acreditar nisto?”. Trump depois mencionou as cidades francesas de Nice e Paris e a capital belga, Bruxelas. As três cidades europeias foram atacadas por terroristas ao longo dos últimos dois anos.

Embora Trump não o tenha dito explicitamente, as suas observações foram amplamente percebidas nos Estados Unidos e no estrangeiro como uma sugestão de que tinha ocorrido um ataque na Suécia na noite de sexta-feira.

Trump tentou clarificar as suas observações, ao tweetar no domingo: “As minhas declarações sobre o que se está a passar na Suécia referem-se a uma reportagem que passou na Fox News sobre imigrantes na Suécia”.

Trump referia-se provavelmente a uma entrevista com o realizador Ami Horowitz no programa da Fox News, Tucker Carlson Tonight, que começou a circular nas redes sociais pouco tempo depois do discurso de Trump na Florida. Horowitz responsabilizou os refugiados por o que ele diz ser uma onda de crime na Suécia. As alegações do realizador foram desde aí alvo de escrutínio, tal como noticiou o jornal sueco Gagens Nyheter esta segunda-feira. Dois polícias suecos entrevistados por Horowitz disseram que os seus comentários foram retirados do contexto. Um deles, Anders Göranzon, acusou o realizador de ser um “louco”. Estas alegações de Horowitz impulsionaram as pesquisas no Google sobre informação acerca das estatísticas de crime na Suécia nas últimas semanas. Na verdade, o interesse na matéria nunca foi tão alto nos últimos quatro anos.

As referências de Trump sobre a Suécia parecem sugerir que a abordagem do país ao acolhimento de refugiados e os seus efeitos nas taxas de criminalidade devem ser um sinal de alerta. Mas foram as observações do Presidente justificadas?

“Absolutamente não”, afirma Felipe Estrada Dörner, professor de criminologia na Universidade de Estocolmo. A sua resposta foi repetida esta segunda-feira por múltiplos especialistas que estão familiarizados com as estatísticas da criminalidade sueca.

Globalmente, a taxa de criminalidade média da Suécia caiu nos últimos anos, diz Dörner. Essa queda tem sido observada para casos de violência letal e agressões sexuais, duas das mais graves categorias de crime.

Além disso, uma análise do jornal sueco Dagens Nyheter, realizada entre Outubro de 2015 e Janeiro de 2016, chegou à conclusão de que os refugiados eram responsáveis por apenas 1% de todos os incidentes. Os investigadores advertem, no entanto, que a segregação e o desemprego de longo prazo dos refugiados podem ter um efeito negativo nas taxas de criminalidade da Suécia no futuro.

A Alemanha, o outro país europeu que registou um número semelhante de refugiados per capita em 2015, também refutou as alegações de que o fluxo levou a um aumento da criminalidade. “Os imigrantes não são mais criminosos do que os alemães”, afirmou um porta-voz do ministro do Interior em Junho. De maneira geral, os níveis de criminalidade na Alemanha diminuíram no primeiro trimestre de 2016, afirmaram as autoridades no ano passado.

No entanto, o cepticismo tem persistido na Alemanha, Suécia e noutros lugares. Um estudo do Pew Research Center, realizado no início de 2016, indicou que 46% dos suecos acreditavam que os refugiados no país “são mais culpados pelo crime do que os outros grupos”.

Relatos sobre alegados encobrimentos da polícia dos crimes de refugiados podem ter contribuído para a desconfiança em relação às estatísticas oficiais. Os criminologistas dizem também que alguns dos casos receberam atenção pública desproporcional, criando uma percepção distorcida entre os suecos.

“O que nós estamos a ouvir é um exagero muito, muito extremo baseado em alguns eventos isolados”, explicou Jerzy Sarnecki, um criminologista na Universidade de Estocolmo ao jornal Globe e Mail em Maio, quando a cobertura de crimes relacionados com refugiados atingiu o pico.

Existe um dado em que a Suécia lidera efectivamente as estatísticas de criminalidade internacionais: casos notificados de violação. Quando três homens raptaram uma mulher em directo no Facebook, o incidente fez manchetes por todo o mundo. Mas os criminologistas afirmam que os refugiados não são a razão pela qual a Suécia tem este extraordinário número de violações.

“As [definições de] violações diferem entre países”, diz Dörner. “Na Suécia, várias alterações na legislação foram realizadas para incluir mais casos de crimes sexuais como casos de violação”. A definição na Suécia daquilo que constitui violação é agora uma das mais alargadas do mundo. Os números variáveis, bem como outras medidas suecas para facilitar as queixas de violação, podem ter afectado as estatísticas.

Os especialistas suecos em criminalidade também não concordam que os imigrantes criaram as chamadas zonas a evitar na Suécia – áreas que alegadamente são demasiado perigosas para os suecos nativos entrarem e que são efectivamente controladas por criminosos. “Essa percepção é fabricada”, diz Dörner. Mas ele e outros apontam que o fluxo de refugiados coloca desafios à Suécia, só que não da forma como está a ser retratada por alguns.

“Mesmo que não existam ‘zonas a evitar’ como alegado na propaganda, existem problemas em torno de crimes e distúrbios em vários subúrbios das cidades suecas, onde grupos de imigrantes tendem a ser excessivamente representados”, afirma Henrik Selin, director de diálogo intercultural no Instituto Sueco.

“A Suécia definitivamente, tal como outros países, [enfrenta] desafios no que toca à integração de imigrantes na sociedade sueca, com níveis mais baixos de emprego, tendências de exclusão e também problemas relacionados com crimes”, diz Selin. Existem poucas provas, no entanto, de que a Suécia se tenha transformado num país sem lei, como às vezes é descrito no estrangeiro.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

