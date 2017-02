Morreu o actor Warren Frost, da série Twin Peaks

O actor americano Warren Frost, que ficou conhecido por interpretar o médico Will Hayward na conhecida série de TV Twin Peaks, morreu esta sexta-feira aos 91 anos na sua casa em Middlebury, no estado de Vermont, Estados Unidos.

PUB

"É com tristeza que comunicamos a morte do nosso querido pai", afirmou o filho Mark Frost, o co-criador de Twin Peaks, juntamente com o conhecido realizador David Lynch. "Desde a costa da Normandia no dia D e durante os seus 50 anos de carreira, continuou a ser o homem humilde de Vermont que nos ensinou que uma vida dedicada ao tipo adequado de verdades pode fazer a diferença na vida dos outros", acrescentou.

Warren Frost interpretava Will Hayward na misteriosa e surrealista série televisiva Twin Peaks, que grangeou grande culto nos anos 1990, e que vai regressar aos ecrãs este ano, novamente com Frost e David Lynch no comando das operações. Estava também confirmada a participação de Warren Frost na nova temporada da série, que estreia em Maio próximo. Warren Frost também participou noutras séries, como Seinfeld, Matlock, The Larry Sanders Show ou Perry Mason.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB