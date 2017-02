Mattis garante que NATO é um "pilar fundamental" da cooperação transatlântica

James Mattis assegurou, à entrada para a sua primeira reunião da NATO enquanto secretário da Defesa dos EUA, que a Aliança Atlântica se mantém como um “pilar fundamental” para a cooperação entre os Estados Unidos e a Europa, mas reafirmou que os parceiros têm de contribuir de forma “proporcional” para os custos da organização.

A garantia – dada em pessoa por um antigo general que já foi comandante supremo da Aliança – visa tranquilizar os parceiros europeus depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter por várias vezes classificado a NATO como “obsoleta” e pouco adequada para responder ao que diz serem as principais ameaças à segurança internacional.

No entanto, à chegada a Bruxelas, Mattis garantiu que a NATO tem o “forte apoio” da nova Administração norte-americana. “A Aliança permanece um pilar fundamental para os Estados Unidos e a comunidade transatlântica, juntos como estamos”, afirmou.

Ainda assim, reafirmou aquela que é uma das principais preocupações da Administração Trump – garantir que todos os Estados-membros respeitam o compromisso de gastar 2% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em defesa. “É justo pedir que todos os que beneficiam da melhor defesa existente no mundo paguem uma fatia proporcional do que é necessário para defender a liberdade”. Actualmente, apenas cinco dos 28 aliados cumprem esse patamar – Estónia, Grécia, Polónia, Reino Unido e Estados Unidos.

