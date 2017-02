Ford investe 940 milhões em inteligência artificial para carros autónomos

“Não é preciso condutor” – é a ideia que a Ford quer tornar realidade em 2021 através de uma série de investimentos na área da investigação tecnológica. A maior parte do orçamento – cerca de mil milhões de dólares (940 milhões de euros) ao longo dos próximos cinco anos – destina-se a financiar a empresa de inteligência artificial Argo AI, fundada por antigos funcionários do Google e da Uber.

“Acreditamos que investir na Argo AI fortalece a liderança da Ford no lançamento de veículos sem condutor no mercado a curto prazo e permite criar tecnologia que pode ser vendida a outros no futuro,” diz o director executivo da Ford, Mark Fields, em comunicado.

Em quatro anos, o fabricante de automóveis promete operar uma nova frota de veículos completamente autónomos. “O veículo que estamos a desenvolver vai funcionar sem volante, acelerador ou travão, dentro de áreas geográficas pré-definidas, como parte de um serviço de partilha de viagens,” lê-se no comunicado.

A Ford acredita que os novos carros sem condutor vão voltar a revolucionar a indústria automóvel da mesma forma que o desenvolvimento da linha de montagem de Henry Ford em 1913.

“Acreditamos que esta parceria vai permitir que carros sem condutor sejam comercializados e desenvolvidos em massa de uma forma que é acessível a todos,” diz Bryan Salesky, o actual director da Argo AI, que até 2016 estava responsável pelo desenvolvimento da tecnologia de carros autónomos do Google.

A Ford também está a expandir a sua presença em Silicon Valley. Até ao final de 2017, a empresa quer duplicar o número de funcionários a trabalhar no Centro de Inovação e Pesquisa Ford, que vai passar a incluir cerca de mais 13.900 metros quadrados de espaço de laboratório.

O plano vai além da aposta na inteligência artificial: a empresa automóvel vai também apostar no desenvolvimento de mapas 3D, tecnologia de radar e sensores de câmara.

A Ford já tem dois veículos autónomos com licença para circular nas estradas da Califórnia, um dos estados americanos onde a circulação destes automóveis é legal. Mas, apesar do foco da empresa em carros autónomos, os dois modelos da Ford apenas completaram 949 quilómetros nas estradas californianas em 2016. É uma pequena parte do total de mais de um milhão de quilómetros conduzidos em 2016, segundo o último relatório do departamento de veículos a motor da Califórnia.

O investimento da Ford é exemplo de como a aposta neste tipo de veículos continua a aumentar. Ao todo, já há 22 fabricantes com autorização para testar a sua tecnologia nas estradas californianas. A marca japonesa Subaru é o mais recente na lista.

Texto editado por João Pedro Pereira

