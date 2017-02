CGD: Centeno admite conversas informais sobre isenção de entrega de declarações

O ministro das Finanças, Mário Centeno, admitiu esta segunda-feira em conferência de imprensa que houve comunicações informais sobre o tema das declarações de rendimentos: “Há conversas ao longo do tempo sobre matérias diversas, entre elas declarações, sim”, admitiu o governante sem no entanto contar qual o conteúdo dessas comunicações ou qual a resposta dada pelo Governo.

PUB

Na mesma resposta, Centeno admitiu, no entanto, que as questões mais importantes levantadas nas negociações foram as relativa ao salário. "Aquilo que posso voltar a referir é a consequência final desse processo legislativo. Decorre inequivocamente a exclusão do EGP (Estatuto do Gestor Público) para a CGD. Foi com base nessa premissa que o doutor António Domingues tomou posse. Há conversas ao longo do tempo sobre matérias diversas, entre elas declarações, sim. (...) As questões mais relevantes eram de rendimentos e incentivos”, afirmou.

Contudo, o ministro não contou qual o conteúdo dessas comunicações sobre "declarações" nem tão pouco a resposta que foi dada.

PUB

Antes, Centeno tinha referido que a única vez que tinha sido confrontado com a questão “de modo formal” foi a 15 de Novembro, na carta entretanto divulgada do então presidente da Caixa.

Quando questionado novamente sobre esta afirmação, Centeno contorna-a, dizendo que “o acordo que existiu foi para alterar o Estatuto do Gestor Público e o doutor António Domingues estava confortável”.

Ora a questão que se abre aqui tem a ver com o facto de haver na altura a interpretação dos próprios e do Ministério das Finanças de que excluindo os administradores da Caixa Geral de Depósitos do Estatuto do Gestor Público, isso levaria a uma excepção também na entrega das declarações. Excepção, aliás, assumida pelo Ministério das Finanças e pelo secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi este governante quem acabou por dar nova justificação sobre as suas palavras. Primeiro começou por dizer que houve um processo de alteração legislativo para que a Caixa passasse a estar no mesmo quadro que os seus concorrentes, sobretudo em termos de “restrições remuneratórias”. Contudo, acrescentou Félix em resposta aos jornalistas, “a certa altura questionou-se se essa não sujeição estava a isentar os administradores ao Tribunal Constitucional e eu fui perguntado e disse que não é um lapso”.

E porquê? Porque “não é uma questão fundamental que nos preocupe”.

Mas depois, lembrou o secretário de Estado, chegou a interpretação à lei feita pelo Governo e que era oposta à que tanto o Ministério como Domingues achava que ia ser: “Obviamente que os gestores não estão dispensados de lei – a interpretação da lei é da responsabilidade dos tribunais. Se a lei obriga, então tem de entregar”.

PUB

PUB