Metro do Porto bate recorde de passageiros em 2016

Em comunicado, a empresa acrescenta que se trata de um crescimento de 0,4% face à procura registada em 2015.

"Este é o 13.º ano de crescimento do Metro do Porto em 14 anos de operação comercial (desde Janeiro de 2003)", refere ainda o comunicado.

A Metro do Porto sublinha que o novo máximo histórico de procura foi obtido num ano em que houve menos cinco dias úteis do que no anterior, fruto da reposição de feriados anteriormente suspensos.

Os melhores meses de 2016 foram Maio e Outubro, com mais de 5,3 milhões de validações cada, sendo que Agosto, "como é hábito", foi o que registou menos clientes.

Ainda assim, em Agosto a Metro do Porto teve 3,9 milhões de clientes, um registo nunca antes alcançado nesse mês.

A distribuição da procura por linhas indicia um reforço da posição dominante da Linha Amarela (D), na qual 17,4 milhões de viagens foram efectuadas em 2016 (mais 3,3% do que em 2015).

Já o tronco comum às linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F) manteve-se como o principal eixo da rede do metro, com cerca de 31 milhões de clientes.

O mês de maior procura média foi Outubro, com mais de 217 mil clientes por dia útil.

"Destaca-se, pela positiva, o forte crescimento registado na linha que serve o Aeroporto do Porto, a Violeta, com mais de 870 mil validações em 2016. Este valor significa que mais de 1,7 milhões de pessoas terão utilizado o Metro para viajar de ou para o aeroporto, um crescimento de 16,7% face a 2015", remata o comunicado.

