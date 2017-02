Há mais contra Centeno, avisa Lobo Xavier

António Lobo Xavier, ex-dirigente do CDS e amigo de António Domingues, diz saber que "há uma troca abundante de mensagens, de textos, de papéis, sobre a evolução das conversas, das negociações" entre o ex-presidente da CGD, seus advogados e o Governo sobre como excluir os administradores do banco público da entrega de declarações de património no TC. "Não vai acabar bem", disse na SIC Notícias.

PUB

Essa troca de correspondência, anterior à posse de Domingues, refere-se – garantiu o advogado – ao "que é preciso fazer, de diligências, de como é que se muda a lei, se será suficiente, se não será, e o Tribunal Constitucional e o primeiro-ministro, etc.(...) O Ministério entende que não houve troca”, mas “obviamente que há uma correspondência a montante sobre isso, eu próprio já falei, e os jornais não trazem tudo”.

Lembrando que “o CDS fez novo requerimento sendo mais específico, pedindo não só correspondência eletrónica mas também SMS”, o comentador da Quadratura do Círculo deixou nas entrelinhas que essas trocas de comunicação demonstrarão que a escolha de mudar apenas o Estatuto de Gestor Público foi consciente (deixando a descoberto a lei de 1983 que acabou por ser determinante na obrigação de entrega de declarações).

PUB

“Os técnicos de ambos os lados foram discutindo sobre se bastaria ou não alterar o Estatuto do Gestor Público e optaram por essa via porque essa alteração era da competência do Governo. E foram discutindo e trocando mensagens sobre essa situação. Não foi possível, correu mal”, disse Lobo Xavier.

PUB