Esta noite vai ser de um eclipse na penumbra

A noite desta sexta-feira vai ser motivo para olhar o céu com especial atenção. Afinal, vai haver um eclipse penumbral e um cometa vai passar próximo da Terra. Mas não será uma noite para grandes observações, visto que as condições atmosféricas não estarão propícias para se ver o eclipse e, quanto ao cometa, apenas poderá ser observado através de um telescópio.

Tudo começa em Portugal continental e na Madeira às 22h32 (hora de Lisboa) e nos Açores com uma hora mais cedo: a Lua Cheia vai entrar na região de penumbra da Terra. O que é que isto significa? Imagine que estamos na Lua e que vamos viajar dentro de um círculo de sombra. Este círculo está dividido em duas partes, uma parte mais próxima do centro, que é a umbra, onde a luz reflectida pela Lua é completamente bloqueada; e outra mais próxima do limite da circunferência, a penumbra, que é a região onde apenas uma porção da luz da Lua é obscurecida.

Concentremo-nos então na penumbra: é aqui que a viagem da Lua de aproximadamente quatro horas e meia vai passar-se esta noite. “A Lua não entra no cone de sombra da Terra”, explica o astrónomo Rui Agostinho, do Observatório Astronómico de Lisboa. “Há então uma parte com mais luz e outra com menos luz. O lado da Lua que está mais para dentro da umbra é o mais escuro e o mais afastado tem mais luz”, refere. O que acontece é que vemos uma variação do brilho da Lua. “O brilho total diminui”, explica Rui Agostinho.

Foto Ilustração sobre o fenómeno do Observatório Astronómico de Lisboa

Na Terra, vemos o eclipse lunar até às 02h56, momento em que a Lua sairá da região da penumbra. E atinge o ponto máximo às 00h44. Aqui a variação do brilho será mais notada. O eclipse também será visto na Ásia, Europa, África, Médio Oriente, América do Sul, América do Norte e oceano Índico, oceano Atlântico, e no Leste do oceano Pacífico.

Os eclipses da Lua são fenómenos frequentes, todos os anos acontecem entre três a quatro eclipses totais, parciais ou penumbrais. Os eclipses penumbrais são os menos frequentes.

Contudo, em Portugal continental, o eclipse penumbral desta noite de sexta-feira para sábado terá pouca expressão. “A atmosfera não vai deixar ver este eclipse”, diz-nos o astrónomo.

Um cometa próximo da Terra

Também durante esta sexta-feira, um cometa passará próximo da Terra. Chama-se 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková e é um cometa de órbita elíptica e de período curto. Este cometa passa na Terra a cada cinco anos (aproximadamente). Durante esta sexta-feira estará a uma distância de cerca de 12 milhões quilómetros do nosso planeta, o que equivale a 32 vezes a distância da Terra à Lua, de acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa.

Mas Rui Agostinho faz questão de salientar: “O cometa é mais difícil de ser visto. Para vermos o cometa é preciso um telescópio.” Este cometa foi descoberto a 5 de Dezembro de 1948 por Minoru Honda e foi depois fotografado por Antonín Mrkos e Ludmila Pajdušáková, do Observatório Skalnate Pleso na Eslováquia.

Esta sexta-feira, a noite é mesmo de eclipse, como destaca Rui Agostinho: “A Lua vai estar bonita, mesmo apesar de ser um eclipse penumbral.”

