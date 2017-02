Mãe que matou as duas filhas na praia de Caxias condenada a 25 anos

A mãe que lançou as duas filhas ao mar, na praia da Geribita, em Caxias, foi condenada nesta quarta-feira à pena máxima de 25 anos de prisão. “A culpa da arguida é enorme. Dificilmente se vê uma situação em que a culpa tenha sido maior do que neste caso”, disse a juíza Anabela Ferreira, que lembrou o “alarme social” causado por estes crimes e a necessidade de a justiça dar um sinal forte.

Na noite de 15 de Fevereiro de 2016, Sónia Lima, de 38 anos, entrou com as duas crianças (de quatro anos e 19 meses) no mar, sobreviveu, e pediu depois ajuda.

A filha mais nova foi resgatada sem vida nessa mesma noite, quando as equipas de socorro e buscas chegaram depois do alerta dado por um taxista que ali parou. O corpo da menina de quatro anos foi encontrado sete dias depois.

O Tribunal de Cascais deu agora como provado os dois crimes, fixando uma pena de 22 anos para cada uma das mortes, resultando na pena máxima de 25 anos.

Sónia Lima foi condenada igualmente a pagar uma indemnização de 103 mil euros ao pai das crianças: 40 mil euros por danos ao pai e 60 mil euros pela retirada da vida das próprias filhas.

A questão central deste processo, disse a juíza, é a intenção da arguida. Sónia Lima disse, no seu depoimento, que não tinha a intenção de tirar a vida às filhas. Mas “o tribunal conclui que a intenção era essa, tirar a vida às filhas”.

“No dia 15 de Fevereiro o comportamento da arguida foi completamente atípico”, sublinhou a juíza. Por um lado, saiu de manhã e não levou, como habitualmente levava, a mala das primeiras necessidades das filhas, com fraldas, toalhetes e roupa. Outro facto que indicia a intenção da mãe, disse a juíza, foi o de, no dia dos crimes, “ter ficado incontactável a partir das 15h00”.

Rui Maurício, advogado de Nélson Ramos, pai das crianças, assistente no processo, disse, sobre a sentença desta quarta-feira que "não se pode pedir mais" à justiça. "Foi a pena máxima. A justiça não repara estas tragédias."

Sónia Lima, que esteve até hoje em prisão preventiva na cadeia de Tires, foi acusada pelo Ministério Público de dois crimes de homicídio qualificado. “No essencial está indiciado que a arguida no dia 15 de Fevereiro de 2016, pelas 20h59, após aguardar, cerca de uma hora, dentro do veículo automóvel em que se deslocou, que a maré atingisse o seu pico, entrou com as filhas menores, respectivamente de dois e quatro anos de idade, no mar, junto ao forte de Geribita, em Paço de Arcos, e submergiu-as no mar, afogando-as e provocando-lhes a morte”, referia uma nota publicada em Agosto do ano passado no site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

O inquérito foi dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Oeiras com a coadjuvação da Policia Judiciária.

Ouvido em tribunal na segunda sessão do julgamento o pai, assistente no processo, descreveu Sónia Lima como uma pessoa agressiva, desequilibrada e paranóica. Ouvida na primeira sessão, a mãe negou a intenção de se matar ou matar as filhas, e disse que fora vítima de violência, física e psicológica, por parte do ex-companheiro. Também foram ouvidos durante o julgamento, o taxista que testemunhou os momentos imediatos à tragédia, o pai, a tia, o irmão de Sónia Lima, e ainda uma amiga da arguida que é agente da PSP.

