Parlamento autoriza May a iniciar processo de saída da União Europeia

A primeira-ministra britânica, Theresa May, conseguiu valer a sua posição ao ver a câmara baixa do Parlamento aprovar a possibilidade de negociar a saída do Reino Unido da União Europeia sem condições extra que alguns deputados queriam impor.

PUB

Foram 494 os deputados que votaram a favor do Governo britânico, contra 122 votos contra, terminando assim um intenso debate que testou a frágil maioria parlamentar de May.

Agora, antes de se tornar lei, a decisão terá de ser aprovada pela câmara alta, onde a primeira-ministra não possui maioria. A Câmara dos Lordes tem o poder de adiar, mas não invalidar, a legislação.

PUB

A votação realizou-se ao fim de três dias de debate, durante os quais os deputados pró-europeus tentaram fazer incluir disposições na proposta que garantisse ao Parlamento um papel maior no processo de separação e estabelecesse limites à posição negocial do Governo com os outros 27 Estados europeus.

O Governo britânico quer fazer aprovar a legislação no Parlamento até ao início de Março e iniciar o processo negocial, que deve demorar dois anos, até 31 de Março.

PUB