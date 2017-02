Invasão do aeroporto de Lisboa para "fugir a espíritos" vale cadeia a holandês

O holandês nascido em Angola que invadiu em 2014 a pista do aeroporto de Lisboa, munido de uma faca, viu o Tribunal da Relação de Lisboa confirmar parte da sentença que o condenou pelo crime de atentado à segurança de transporte aéreo. Calunga Gima foi sentenciado a três anos e meio de prisão, noticiou o Expresso e confirmou o PÚBLICO junto do seu advogado, Bruno Gomes — menos um ano do que tinham decidido os juízes de primeira instância.

O arguido está em prisão preventiva há já dois anos e oito meses — tempo que será agora descontado da pena a cumprir — depois de ter sido encontrado agarrado ao trem de aterragem de um avião prestes a descolar para Luanda. Admite ter estado na Síria, mas não para se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico, como dizia a acusação do Ministério Público, e sim para ajudar refugiados. Porém, alega nunca os encontrou. Quando percebeu que numa das casas que visitou naquele país havia “homens sexuais”, resolveu regressar à Holanda — até porque essa era também a vontade dos homens armados com quem passou a sua estadia na Síria, explicou em tribunal.

Sempre justificou o facto de se ter introduzido num local vedado ao público, a pista do aeroporto, com a necessidade de fugir a “espíritos” que o “perseguiam”. Bruno Gomes explica que o Tribunal da Relação revogou a condenação da primeira instância no que à detenção de arma proibida diz respeito. Já no que concerne ao crime de terrorismo, o holandês havia sido ilibado destas suspeitas logo no primeiro julgamento.

