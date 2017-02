Dirigente do PSD de Oeiras suspeita de crimes nas cafetarias hospitalares

Uma dirigente do PSD de Oeiras é suspeita de crimes ligados aos concursos para cafetarias em hospitais de Lisboa, Almada e Algarve.

Numa operação a que chamou Pratos Limpos, a Polícia Judiciária fez esta terça-feira 25 buscas, não apenas em unidades hospitalares mas também em pelo menos duas câmaras municipais, residências e empresas. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte policial.

Funcionária hospitalar de profissão, a coordenadora das Mulheres Social-Democratas de Oeiras, Natércia Pina, forneceria ao marido, Manuel Cleto, informações confidenciais sobre os concursos para a concessão de cantinas e cafetarias hospitalares, para que o empresário do sector conseguisse superar as propostas apresentadas pelos outros concorrentes. É pelo menos essa a suspeita das autoridades, que estiveram à procura de indícios nos hospitais de S. Francisco Xavier e Egas Moniz, em Lisboa, no Hospital de Almada e ainda nos hospitais de Faro e de Portimão.

Um dos contratos que poderá estar sob escrutínio é aquele pelo qual a Câmara de Oeiras adjudicou, em 2012, serviços de catering a uma das empresas de Manuel Cleto no valor de 200 mil euros. A adjudicação foi precedida de concurso público.

"No inquérito investigam-se factos susceptíveis de integrarem os crime de participação económica em negócio, corrupção passiva e activa, tráfico de influência, insolvência dolosa, burla qualificada e fraude fiscal qualificada", explica a Procuradoria-Geral da República numa nota informativa em que revela ainda que o inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

O presidente da concelhia do PSD de Oeiras, Ângelo Pereira, diz que Natércia Pina, que chegou a ser candidata à Assembleia da República nas últimas legislativas, não é propriamente dirigente do partido, uma vez que coordena um órgão informal para o qual não foi eleita. "Trata-se de uma questão judicial, e não política", resume sobre o assunto.

