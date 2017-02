Passes combinados da Carris, Metro e Rodoviária de Lisboa acabam no final de Março

Os passes combinados da Carris e do Metropolitano de Lisboa (ML) com a Rodoviária de Lisboa (RL) vão deixar de ser vendidos no final de Março, anunciaram as empresas.

“Devido à denúncia unilateral da Rodoviária de Lisboa, no final do mês de Março, deixarão de ser vendidos os seguintes passes combinados: Carris/ML/RL1 - 45,45 euros, Carris/ML/RL2 – 55,65 euros e Carris/ML/RL3 – 63,55 euros”, lê-se nas notas publicadas nas páginas da internet da Carris e do Metro.

A Carris e o Metro acrescentam que, “até dia 25 de Março, manter-se-ão em vigor as actuais condições”.

Este anúncio surge na sequência da decisão da RL de deixar de ter títulos combinados com o passe Navegante.

Numa reunião do Conselho Metropolitano, a 18 de Janeiro, o primeiro secretário da Comissão Executiva, Demétrio Alves, anunciou que a Área Metropolitana de Lisboa, enquanto Autoridade Metropolitana de Transportes, recebeu da RL a informação de que tinha comunicado ao Metropolitano de Lisboa e à Carris “que deixa de ter títulos combinados com o Navegante”.

O Navegante permite a mobilidade em toda a cidade de Lisboa integrando os operadores Metro, Carris e CP.

“Isto quer dizer que todas as pessoas [utentes da RL] que queiram usar [um título de transporte] num determinado percurso da AML para vir a Lisboa e depois andar no Metro e na Carris com o mesmo título, vão ter de passar a comprar o passe Intermodal. Só que o passe Intermodal é mais caro do que o combinado que existia e, portanto, isto vai ter repercussão intensa nos utentes da rede de transportes”, realçou.

A Lusa questionou na altura a Rodoviária de Lisboa sobre este assunto, mas não obteve resposta.

De acordo com a página da RL na internet, a empresa opera nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, servindo cerca de 400 mil habitantes e transportando 200 mil passageiros por dia.

