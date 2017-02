Kremlin exige pedido de desculpa à Fox News por chamar “assassino” a Putin

O Kremlin exige um pedido de desculpas por parte do canal televisivo norte-americano Fox News. Para Dmitry Peskov, porta-voz do Governo de Moscovo, que se pronunciou esta segunda-feira, foram proferidos comentários “inaceitáveis” sobre o Presidente russo por parte de um dos apresentadores do canal, numa entrevista com Donald Trump. O apresentador Bill O’Reilly descreveu Putin como um “assassino”, ao tentar pressionar o Presidente norte-americano a explicitar as razões pelas quais respeita Vladimir Putin.

“Consideramos que tais palavras por parte da Fox são inaceitáveis e insultuosas e, sinceramente, preferíamos receber um pedido de desculpas por parte de uma companhia televisiva tão prestigiada”, disse Dmitry Peskov.

Durante a entrevista, Donald Trump foi questionado sobre a sua relação com o Presidente russo. "Respeito Putin. Respeito muitas pessoas, mas isso não significa que me dê bem com elas. Se me vou dar bem com ele? Não sei, não faço ideia. Até é provável que não", respondeu Donald Trump, sendo interrompido por O'Reilly: "No entanto, Putin é um assassino". "Há muitos assassinos por aí", retorquiu Trump. "Temos muitos assassinos. Acha que o nosso país é assim tão inocente?", questionou o Presidente dos EUA.

No domingo, a rádio Westwood One Sports pediu a Trump que esclarecesse os comentários que tinha feito na entrevista. “Não tenho de clarificar. A questão era se eu o respeitava – e ele é o líder de um grande país”.

Trump afirmou, segundo a Fox, que está disposto a trabalhar com a Ucrânia e a Rússia com o objectivo de encontrar uma solução para as disputas territoriais no Leste da Ucrânia e a reivindicação separatista na Crimeia.

Putin – que domina há 17 anos o contexto político russo – é acusado por alguns críticos de ordenar a morte dos seus opositores. Tanto Putin como o Kremlin têm negado tais acusações, dizendo que são falsas e originadas com motivação política.

Em Janeiro do ano passado, um juiz britânico declarou que Putin tinha “provavelmente” autorizado o assassínio, em Londres, do antigo agente do KGB Alexander Litvinenko. Trump referiu que não existiam provas de que o Presidente russo fosse culpado: “Em primeiro lugar, ele diz que não o fez. Várias pessoas dizem que não foi ele. Quem é que sabe quem o terá feito?”.

