Street art, palhaços e um museu de cera

João Pedro Vale / Nuno Alexandre Ferreira

A crise dividiu-nos ao meio entre palhaços ricos e palhaços pobres, argumenta a dupla João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira como ponto de partida para o espectáculo que mostrará primeiro em Lisboa (31 de Março a 2 de Abril) e depois no Porto (7 e 8 de Abril). Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre é uma ida ao circo com toda a tralha que os dois foram buscar ao cinema, de Tod Browning a Fellini, mas também com toda a violência da desigualdade que a austeridade acentuou: de resto, no final de cada espectáculo, só o número mais votado pelo público ganhará o prémio monetário de 530 euros...

Salomé Lamas

Primeira criação de palco de Salomé Lamas, que até aqui vimos a trabalhar imagens em movimento, Fatamorgana leva a jovem cineasta a um hipotético museu de cera dos arredores de Beirute onde se produzem encontros imediatos de terceiro grau entre uma mulher à espera do marido (uma Penélope dos nossos tempos — ou uma Molly Bloom, sugere a sinopse) e fantasmas da História contemporânea como Hosni Mubarak, Saddam Hussein, Yasser Arafat, Bashar al-Assad, Bill Clinton, George W. Bush ou Donald Trump. O espectáculo terá estreia absoluta no Centro Cultural de Belém a 12 e 13 de Abril.

Vhils

O mais global dos street artists nacionais aterra na bienal com uma criação “cénica e performativa” que reflectirá, em rewind, sobre a profunda transformação do país desde a década de 80 até hoje — uma transformação tão física quanto cultural que talvez tenha a sua mais expressiva manifestação na auto-determinação do subúrbio enquanto nova centralidade. Será a partir da sua própria experiência pessoal com os temas do urbanismo e das subculturas urbanas que essas e outras questões emergirão em Periférico, a apresentar no Centro Cultural de Belém a 7 e 8 de Abril.

