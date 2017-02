Sequelas, spin-offs e Stranger Things: o que revelou o Super Bowl

A acção da 51.º edição da Super Bowl chegou também através de trailers de séries e filmes, com cenas inéditas reveladas durante os intervalos da final do campeonato de futebol americano dos EUA.

Entre as revelações está o teaser da segunda temporada de Stranger Things. As primeiras imagens da série da Netflix começam com um anúncio de waffles Eggo. A cena é cortada por alguém que grita por Eleven. As caras reveladas para a segunda temporada são poucas, mas é revelada uma cena em que o grupo surge a usar os uniformes de Ghostbusters.

Já nos filmes, chegam sequelas: Pirata das Caraíbas, Transformers, Guardiões da Galáxia, The Fate of the Furious (da saga Velocidade Furiosa) e John Wick.

No regresso Capitão Jack Sparrow há uma participação especial: Paul McCartney terá um papel (não revelado) numa das cenas do filme.

Transformers também volta às salas de cinema dez anos depois do primeiro filme. O último Cavaleiro é protagonizado por Mark Wahlberg que regressa enquanto Cade Yeager (personagem que já tinha interpretado em 2014, com Age of Extinction).

Guardiões da Galáxia volta com Chris Pratt, Zoe Saldana, Zoe Saldana e as vozes de Bradley Cooper e Vin Diesel.

Fate and Furious é jáo oitavo filme da saga e desta vez surpreende com Charlize Theron entre o elenco.

O segundo filme de John Wick marca o regresso de Keanu Reeves enquanto assassino profissional.

Para além de sequelas, 2017 contará com histórias conhecidas e spin-off, mas também argumentos originais.

Um dos destaques vai para A Cure for Wellness, que baralhou os espectadores que pensaram estar a ver um anúncio, escreve a Variety. Ao assistir ao trailer, a narrativa prossegue como um anúncio televisivo do que é na realidade um filme.

Ghost on the Shell, protagonizado por Scarlett Johansson e cujo trailer foi publicado há três dias, também foi destacado. O filme tem estreia marcada em Portugal a 30 de Março.

Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds trazem Life. A acção desenrola-se no espaço e o trailer foi um dos mais longos nos exibidos durante a final do jogo.

O famoso Logan de X-Men também volta ao cinema, desta vez a solo.

No Verão chega Baywatch, um filme inspirado na série mais vista de sempre: Baywatch - Marés Vivas. Sem o icónico David Hasselhoff, mas com a participação da famosa Pamela Anderson, o filme chega com Dwayne Johnson, Zac Efron e Kelly Rohrbach.

