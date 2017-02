Das artes marciais aos dramas históricos, o reforço da programação do AMC para Portugal

Desde que se estreou em 2015, Into the Badlands afirmou-se como um fenómeno de nicho ao transpor as artes marciais para o pequeno ecrã. A série, que conta a história de uma sociedade feudal pós-apocalíptica em que sete barões impõem o seu poder com a ajuda de guerreiros leais, está de volta para a segunda temporada a 23 de Março e é uma das grandes apostas do canal AMC para o novo ano, contando com a participação do português Ivo Canelas. “Esta é uma das maiores e mais caras produções de sempre [do AMC] e a estreia da primeira temporada foi uma das mais vistas da história da televisão por cabo norte-americana”, disse Geraud Alazard, vice-presidente do departamento de marketing do AMC, na apresentação das novidades do canal esta terça-feira, que foi seguida da antestreia mundial do segundo capítulo da série.

Lisboa foi a cidade escolhida para acolher o AMC Global Summit, o encontro anual da estação televisiva que decorre até quinta-feira e a propósito do qual foram anunciados os destaques de programação para os próximos meses. A par dos golpes de artes marciais de Into the Badlands, regressa também Fear The Walking Dead, a spin-off de The Walking Dead (um dos fenómenos do AMC, em Portugal transmitido na Fox) cuja terceira temporada só deverá estrear-se no Verão, em data a definir. A superprodução Taboo, que apresenta Tom Hardy no papel principal, estreia-se a 26 de Fevereiro e conta a história de um explorador do século XIX que regressa a Inglaterra depois de ter sido dado como morto para herdar parte do império naval do seu pai. A trama foi criada pelo premiado actor britânico em colaboração com o seu pai, Chips Hardy, e tem produção de Ridley Scott e de Steven Knight.

The Son é um original de dez episódios protagonizado por Pierce Brosnan e deverá ir para o ar em Abril. É uma adaptação do romance O Filho, de Philipp Meyer (ed. Bertrand), que esteve entre os romances finalistas do prémio Pulitzer em 2014. A série fala da ascensão da família McCullough no sector petrolífero durante o século XX e da transformação do patriarca Eli (Pierce Brosnan) num homem de negócios impiedoso. Outra das apostas do canal é a estreia The Terror, uma produção do realizador Ridley Scott que tem por base o livro O Terror de Dan Simmons (ed.Saída de Emergência) e que será emitida no final do ano. A série de dez episódios é um original da AMC Studios e reconstitui a expedição de dois navios de guerra da marinha real britânica que vão à descoberta da Passagem do Noroeste e se deparam com um predador misterioso. “Tentamos trabalhar sempre conceitos novos e chegar a uma audiência ampla”, assinalou Geraud Alazard.

Ao todo, são 20 as séries que reforçarão a programação do canal por cabo norte-americano em Portugal. “De cowboys a robôs, passando por revolucionários, temos uma vasta gama de personagens e séries previstas”, afirmou Manuel Balsera, director comercial e de marketing do canal. O AMC chegou a Portugal em 2014 e é casa de séries de culto como Mad Men e Breaking Bad ou outras como O Gerente da Noite, mini-série protagonizada por Tom Hiddleston e Hugh Laurie, que ganhou recentemente três Globos de Ouro depois de arrecadar dois Emmys no ano passado.

