IndieJúnior começa este domingo no Porto

O festival de cinema infantil e juvenil IndieJúnior tem a partir deste domingo, no Porto, a sua primeira edição, decorrendo até ao próximo dia 12, com o objectivo de despertar a consciência do público mais jovem para o cinema.

PUB

"Fazia falta olhar para o tipo de espectadores que queremos [no cinema] (...). E recuperar estes espectadores para o cinema faz-se desde o início, com miúdos, que cada vez mais têm ofertas televisivas, cheias de séries que se repetem", afirmou à agência Lusa Miguel Valverde, da direcção do festival.

Segundo este responsável, há actualmente uma "profusão de imagens" difundidas pela televisão que faz com que haja necessidade de dar "outro tipo de experiência às crianças". "Mesmo as longas-metragens que estreiam actualmente no cinema, sejam da Disney ou da Pixar, estão formatadas para um certo modelo", acrescentou Miguel Valverde. E a curta-metragem "é tão diferente e pode ter tantas possibilidades que faz com que, na prática, as crianças possam descobrir coisas que não descobririam de outra maneira, e cada filme pode ser como uma espécie de uma aventura, quase como uma brincadeira que se descobre e se redescobre".

PUB

A sessão inaugural do festival realiza-se esta tarde, às 16h30, no Teatro Rivoli, com a curta-metragem Até ao Céu Leva Mais ou Menos 15 Minutos, de Camila Battistetti, a ser apresentada pela actriz Patrícia Queirós e com entrada gratuita.

Aquando da apresentação do festival, Miguel Valverde disse que ele pretende que o público-alvo, mas também os adultos, "encontrem referências" neste IndieJúnior e que essas "valham para o futuro", porque o objectivo é não limitar uma sessão de cinema a um ecrã, mas fazer com que, depois, em casa, o filme continue a ser abordado.

O evento, que conta com o apoio da Allianz (que também dá nome ao festival) e da Câmara do Porto (com a cedência de espaços), vai decorrer na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, que acolherá sessões destinadas a escolas, no Rivoli, onde serão exibidos "Pequenos Grandes Clássicos" (como E.T. - O Extraterrestre, A Sombra do Caçador e Gremlins), para além da programação infantil da competição, e no Cinema Trindade (que reabre precisamente também este domingo, propondo-se depois reactivar a sua programação diária, a partir de 16 de Fevereiro), onde "haverá também sessões infantis, além da competição das longa-metragens", explicou o director.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No total, serão apresentadas cinco longas-metragens e 45 curtas-metragens. E os filmes em competição serão avaliados por três júris: um composto especificamente por crianças "de escolas que colaboram com a iniciativa", que atribui o Prémio para Melhor Filme (5.000 euros); outro por profissionais da área, a quem compete escolher o Grande Prémio Longa-Metragem (1.250 euros); e outro do público, que irá atribuir o Prémio Escolha do Público (500 euros).

Paralelamente, segundo Carlos Ramos, também da direcção do IndieJúnior, este festival contará outras actividades, designadamente oficinas que ligam "cinema e dança" e "som e cinema", bem como "a Hora do Conto" e um debate-filme sobre bullying.

Com "mais de dois mil alunos confirmados", o festival tem bilhetes para sessões regulares a 4 euros, para sessões de escolas a 1 euro, e para famílias (quatro pessoas) a 12 euros.

PUB