Cinema Trindade reabre domingo com filme de Rodrigo Areias

Não é ainda a reabertura para a programação diária prometida já desde o ano passado, mas o Cinema Trindade, no Porto, vai voltar a exibir cinema a partir do próximo domingo, dia 5, com a estreia no Porto da longa-metragem de Rodrigo Areias, Ornamento & Crime (2015), com Vítor Correia, Tânia Dinis e a brasileira Djin Sganzerla nos papéis principais.

Trata-se de um primeiro de três momentos com que a distribuidora Nitrato Filmes, em colaboração com a autarquia, quer reactivar a velha sala centenária, e com ela participar na revitalização da exibição cinematográfica na Baixa, ao lado do Rivoli e do Passos Manuel – e à espera do também anunciado regresso do Batalha.

O segundo momento decorrerá entre os dias 7 e 12, com a programação do IndieJunior – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil do Porto: uma selecção de mais de meia centena de filmes a exibir entre o Trindade, o Rivoli e o Auditório Municipal Almeida Garrett.

E a 16 de Fevereiro acontecerá, finalmente, o reinício da programação diária nas duas salas-estúdio (183 e 168 lugares) do Trindade, com um programa ainda a anunciar. “Vamos apostar numa programação que fará o cruzamento entre estreias da produção internacional do cinema de autor, com filmes de cineastas como Martin Scorsese, Pedro Almodóvar ou Nanni Moretti, e o acolhimento de ciclos, festivais e iniciativas de teor mais cineclubista”, explica ao PÚBLICO Américo Santos, da Nitrato Filmes.

Deixando a apresentação da programação para essa data, já que o cartaz está ainda em elaboração, nomeadamente a confirmação da presença de realizadores e actores dos filmes a estrear, Américo Santos acrescenta que o Trindade vai “exibir filmes em exclusivo e que de outro modo não chegariam às salas do Porto”.

As duas salas do Trindade vão ter actividade diária, com um mínimo de quatro sessões em cada uma delas, e em horários que irão sendo adequados à procura do público. O distribuidor e exibir admite mesmo a realização de sessões ao final da manhã, mas essa será uma decisão a tomar de acordo com os sinais que forem sendo dados com o reinício da actividade.

A utilização do Trindade pela Nitrato Filmes decorre do contrato assinado no passado Verão entre esta distribuidora e a Empresa do Cinema Trindade (a mesma proprietária do Batalha). O apoio da câmara passa pela integração no cartão Tripass, lançado no final do ano passado para mobilizar e facilitar a frequência cinéfila da Baixa.

O acesso ao Trindade vai poder fazer-se, a partir de 16 de Fevereiro, pela entrada principal (que dá igualmente acesso ao bingo), mas também por uma porta que será reaberta na Rua do Almada, e que foi uma das entradas do histórico Salão-Jardim da Trindade, que foi inaugurado em 1913. Em 1992, o cinema foi subdividido numa sala de bingo e em dois cinemas-estúdio, que funcionaram apenas até ao final do ano 2000.

