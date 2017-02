Família de jovem que morreu no hospital de S.José lamenta demora das perícias

A advogada da família de David Duarte, que em Dezembro de 2015 morreu no hospital de S. José, em Lisboa, lamentou nesta sexta-feira a demora das perícias da Ordem dos Médicos e do Instituto de Medicina Legal pedidas pelo Ministério Público.

Numa nota à comunicação social, Cristina Malhão diz que a família do jovem está indignada "e sente que para além do direito à saúde lhes ter sido negado, vê-se agora confrontada com a denegação do direito à justiça".

Para a advogada, as diligências de investigação pedidas pelo Ministério Público à Ordem dos Médicos e ao Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses têm tido uma "demora injustificada", o que tem causado atrasos na investigação do caso. "Esta atitude por parte de várias instituições com competência na área da saúde, revela que não existe uma vontade de esclarecer os factos e gera um receio de que no final a culpa possa morrer solteira", considera Cristina Malhão.

A 14 de Dezembro de 2015, David Duarte, de 29 anos, morreu no Hospital de São José, depois de ter sido internado três dias antes, tendo-lhe sido diagnosticado uma hemorragia cerebral provocada por um aneurisma, necessitando de uma intervenção cirúrgica rápida.

Em Dezembro de 2016, a Ordem dos Médicos concluiu que não houve responsabilidade médica no caso da morte do jovem. O caso está em investigação na 6.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa.

