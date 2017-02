Morreu a mulher de Lula da Silva

Marisa Letícia, mulher do antigo Presidente do Brasil Lula da Silva morreu esta sexta-feira, aos 66 anos. Há uma semana sofrera um AVC e na quinta-feira de manhã o seu quadro clínico era considerado “irreversível” – não tinha actividade cerebral. O actual Presidente brasileiro, Michel Temer, decretou, depois de confirmada a morte, três dias de luto nacional.

O anúncio foi feito na página de Facebook de Lula da Silva numa publicação onde se revelam os pormenores sobre o funeral.

De acordo com o jornal brasileiro Folha de São Paulo, Marisa Letícia piorou na noite de quarta-feira. A mulher do ex-Presidente estava em coma induzido desde 24 de Janeiro, quando foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foi sujeita a uma operação, na sequência de uma hemorragia cerebral.

Na página de Facebook, “a família Lula da Silva agradece todas as manifestações de carinho e solidariedade recebidas nesses últimos dez dias pela recuperação da ex-primeira-dama”. Também Dilma Rousseff publicou, esta quinta-feira, uma mensagem de apoio a Lula na mesma rede social, afirmando que "ela e o presidente Lula foram vítimas de perseguições e experimentaram na pele grandes injustiças".

Uma nota divulgada pelo hospital Sírio-Líbanês dizia que tinham sido realizados exames que revelaram “ausência de fluxo cerebral”. “Diante do resultado, com autorização da família, foram iniciados procedimentos para doação de órgãos”.

Lula e Marisa casaram em 1974. A sua história de amor foi contada por Jorge Bastos Moreno no jornal Globo em 2002. Ambos já tinham sido casados: Lula da Silva com Maria, Marisa com Marcos. “Maria estava grávida de nove meses e Marisa, de quatro. Maria, certo dia, começou a sentir dores de parto e foi atendida num precário hospital da rede pública. Marcos, certa noite, foi trabalhar com o táxi do pai. Maria acabou morrendo na mesa de parto junto com o filho. Marcos foi assaltado e morto por bandidos”, conta o perfil do Globo.

Marisa foi operária na adolescência, militante na década de 1980. Marisa Letícia Lula da Silva passou 43 dos seus 66 anos ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva.

