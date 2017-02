Conselheira de Trump “inventa” massacre em defesa de directiva contra muçulmanos

Kellyanne Conway, conselheira de Donald Trump – conhecida por ter cunhado a expressão “factos alternativos” –, e uma das estrategas da sua campanha eleitoral, mencionou, numa entrevista, um massacre perpetrado por dois cidadãos iraquianos na cidade de Bowling Green, no estado de Kentuck, para justificar a decisão do Presidente de proibir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos provenientes de sete países maioritariamente muçulmanos. Só que o “massacre de Bowling Green” nunca existiu, e Conway foi profusamente criticada e ridicularizada nos media.

Um dia após a polémica, Conway fez um tweet, esta sexta-feira, admitindo o erro e corrigindo-o, diz o New York Times.

Entrevistada por Chris Matthews no programa Hardball da cadeia de televisão MSNBC, Kellyanne Conway evocou o falou no “massacre” para comparar a decisão de Trump com aquela que foi tomada pelo seu antecessor, Barack Obama, quando em 2011 decretou uma revisão dos critérios de acolhimento de refugiados iraquianos.

“Aposto que é uma novidade para as pessoas que o Presidente Obama decretou uma proibição de seis meses para os refugiados do Iraque depois de dois iraquianos terem vindo para o nosso país, terem sido radicalizados e terem estados por trás do massacre de Bowling Green. A maioria das pessoas não sabe disso, porque não foi noticiado”, disse Conway.

Na realidade, o dito “massacre” não chegou a existir. Como o jornal The Guardian recorda, o que aconteceu foi que, em Maio de 2011, dois cidadãos iraquianos, Mohanad Shareef Hammadi, de 25 anos, e Waad Ramadan Alwan, de 41, foram julgados e condenados pela tentativa, frustrada, de enviar armas e dinheiro para a Al-Qaeda no Iraque. E foi na sequência desse processo que Barack Obama decretou alterações à política de acolhimento de refugiados iraquianos.

Em 2012, os dois acusados foram condenados por terrorismo e sentenciados a cumprir, respectivamente, prisão perpétua e 40 anos numa prisão federal americana.

Apesar disso, as declarações de Kellyanne Conway foram de algum modo corroboradas pelo senador republicano Rand Paul, eleito em 2010 pelo estado do Kentucky, que noutra entrevista à MSNBC se referiu também ao “massacre de Bowling Green”, onde vive.

O Guardian cita, a propósito, o estudo recentemente realizado pelo Cato Institute que mostra que entre 1975 e 2015, nenhum cidadão dos países muçulmanos na “lista negra” de Donald Trump – Iraque, Irão, Síria, Iémen, Líbia, Sudão e Somália – matou americanos em ataques terroristas levados a cabo nos Estados Unidos.

