Quarteira: novo edifício para a escola D. Dinis vai custar 4,2 milhões

O actual edíficio da escola EB 2,3 D. Dinis, em Quarteira, no Algarve, vai ser demolido e no seu lugar será construído um novo. A obra vai custar 4,2 milhões de euros e o concurso púbico para a construção da obra foi lançado na semana passada, tendo dois anos de prazo de execução dos trabalhos.

Na escola, situada à beira dos hotéis de Vilamoura, mais de metade dos alunos são beneficiários dos serviços de acção social escolar. A comunidade estudantil, à semelhança do que se passa noutros pontos do país, reflecte a multiculturalidade das zonas turísticas, verificando-se grandes assimetrias no aproveitamento escolar.

Ao longo de década e meia, os encarregados de educação têm vindo a chamar a atenção para os perigos do amianto na escola e da progressiva degradação de instalações. As intervenções que foram realizadas, num edifício com mais de 30 anos, foram apenas pontuais.

A obra, agora lançada pelo município de Loulé, destina-se a servir cerca de 600 alunos, tendo recebido o apoio de fundos comunitários em 45% do custo. O início dos trabalhos está previsto para o próximo Verão, após terminarem as aulas. Enquanto decorrem as obras está previsto que as aulas tenham lugar em contentores.

Numa segunda fase do projecto, a câmara de Loulé prevê substituir o pavilhão gimnodesportivo escolar por um novo equipamento, com função de multiusos, aberto à comunidade. A escola situa-se ao lado das piscinas municipais cobertas e dois campos de futebol. Este facto, no entender da autarquia, potencia a criação de um complexo desportivo, para servir os residentes e o sector turístico, alargando a oferta turística e desportiva, principalmente na época baixa, onde o golfe é a principal atracção.

