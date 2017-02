Na Costa Nova quatro pessoas foram arrastadas pelo mar e uma está desaparecida

Dez pessoas que se encontravam junto à linha de água num esporão na Costa Nova, Ílhavo, foram apanhadas por uma onda esta quarta-feira. Quatro delas foram arrastadas, das quais três conseguiram sair do mar pelo seu próprio pé, mas uma encontra-se ainda desaparecida. Trata-se de uma mulher com cerca de 40 anos, disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel, ao PÚBLICO, que informou que o grupo é oriundo das regiões de Tondela e de Viseu.

A Polícia Marítima vai investigar por que estavam estas pessoas na praia. Para já, há uma lancha "a tentar sair à barra, porque está um mau tempo tremendo", e está polícia apeada no local, com viaturas todo-o-terreno à procura da pessoa desaparecida, acrescentou o comandante.

Recorde-se que, durante todo o dia, as autoridades apelaram às populações para que não se aproximassem do mar, devido à agitação marítima. Durante a tarde desta quinta-feira, o litoral de sete distritos de Portugal continental esteve com aviso vermelho, o máximo da escala, devido à forte agitação marítima, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Além de Aveiro, onde decorreu este acidente, os outros distritos com aviso vermelho são Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra e Leiria.

