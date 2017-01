Trump nomeia Neil Gorsuch para o Supremo Tribunal dos EUA

Donald Trump anunciou a nomeação de Neil Gorsuch para o Supremo Tribunal dos EUA. Desde 2016, e depois da morte súbita do juiz Antonin Scalia, que o Supremo americano contava apenas com oito juízes. O Presidente americano nomeou na noite desta terça-feira o nono.

“Quando Antonin Scalia morreu”, explicou Trump durante o anúncio da decisão na Casa Branca, “fiz a promessa que ia encontrar o melhor juiz do país para o Supremo”. “Alguém que respeitasse a nossa lei e a nossa Constituição” e “que a interpretasse literalmente”, indicou o Presidente americano.

“Sou um homem de palavra. Algo que os americanos pediam há muito, muito tempo em Washington”, afirmou Trump antes de anunciar o nome de Gorsuch.

Trump considera o novo juiz do Supremo o verdadeiro representante de Scalia, que interpretava, tal como o seu substituto, a Constituição dos EUA tal como foi escrita, e de acordo com as circunstâncias temporais da sua criação, como explica o Washington Post num perfil publicado sobre o novo juiz do Supremo. O Presidente norte-americano disse ainda: Gorsuch “é um homem de que o nosso país realmente precisa”.

Gorsuch foi até agora juiz do Tribunal de Recurso pelo 10.º circuito, ficando conhecido pelas suas posições pró-vida, opositor da eutanásia e defensor dos ideais religiosos. No entanto, não tomou qualquer posição conhecida sobre a questão do aborto.

Afirmou, várias vezes, que tentou, como juiz, seguir o legado de Scalia, defendendo também que os magistrados não devem decidir casos baseando as suas decisões nas suas convicções morais e pessoais ou nas consequências políticas das mesmas. A ala mais crítica de Gorsuch diz que esta visão da lei conduz a decisões demasiado conservadoras.

O vice-presidente dos EUA Mike Pence já reagiu à nomeação afirmando que Gorsuch "é um dos nomeados para o Supremo Tribunal mais mainstream, respeitado e excepcionalmente qualificado na história da América".

Judge Gorsuch is one of the most mainstream, respected, and exceptionally qualified Supreme Court nominees in American history. — Vice President Pence (@VP) February 1, 2017

A nomeação de Trump terá de ser ainda aprovada pelo Senado. Apesar disso, e completo o painel do Supremo norte-americano, o órgão conta assim com cinco juízes conservadores e quatro liberais.

