May confiante que lei sobre o "Brexit" não sofrerá alterações no Parlamento

O Parlamento britânico começou nesta terça-feira a discutir a proposta de lei para autorizar a primeira-ministra a desencadear o processo para a saída do Reino Unido da União Europeia, mas o Governo está convicto que conseguirá terminar a maratona de debates a tempo e sem ser obrigado a grandes alterações no diploma.

Os deputados têm de tomar “uma decisão simples”, disse Theresa May no arranque dos cinco dias que a Câmara dos Comuns reservou para discutir o texto, com apenas duas alíneas. “Apoiam ou não apoiam a vontade expressa pelo povo britânico?”. A aprovação do diploma tornou-se ainda mais inevitável depois de o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, ter decidido que o partido iria votar a favor – ainda que dezenas de parlamentares planeiem furar a disciplina de voto.

Mas a oposição acreditava que conseguiria o apoio de alguns deputados conservadores para conseguir aprovar alterações ao texto – foram já apresentadas 85 páginas de propostas, que vão da exigência de um segundo referendo a garantias de que o Parlamento poderia vetar o acordo final com Bruxelas.

Fontes parlamentares, citadas pela Reuters e pelo jornal Guardian, admitem, no entanto, que até isso será muito difícil, depois de May ter cedido aos deputados conservadores que exigiam que ela apresentasse o guião das propostas que levará às negociações com Bruxelas, um documento que Downing Street garantiu que será entregue esta quinta-feira. Para satisfazer a sua bancada, a primeira-ministra estará também disposta a prometer apresentar todos os trimestres relatórios sobre a evolução das negociações com a UE.

