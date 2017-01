Fundação Champalimaud disposta a receber cientistas barrados por Trump

PUB

A Fundação Champalimaud emitiu nesta segunda-feira uma nota na sua página oficial em língua inglesa em que se manifesta aberta a receber em Portugal membros da comunidade cientifica a trabalhar nos Estados Unidos e que sejam impedidos de entrar naquele país.

Os cientistas manifestam-se “profundamente preocupados” com as recentes notícias que dão conta de cientistas “presos” no estrangeiro devido às restrições à entrada nos Estados Unidos a cidadãos do Irão, Iraque, Somália, Iémen, Síria, Líbia e Sudão.

PUB

“Encorajamos os cientistas afectados por estas leis e que se possam encontrar na Europa para nos contactarem. Faremos todos os esforços para os acomodar e responder às suas necessidades no Centro Champalimaud, em Lisboa, Portugal”, diz a nota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No comunicado, a Fundação Champalimaud apresenta-se como uma “comunidade internacional de investigadores” que quer ajudar cientistas a atingirem o “seu potencial máximo” e a cooperarem entre eles na divulgação do conhecimento entre e para lá da comunidade cientifica.

A Fundação Champalimaud, presidida por Leonor Beleza, desenvolve a sua actividade nas áreas das neurociências e do cancro, através de programas de investigação e da prestação de serviços clínicos de excelência, levando também a cabo, fora de portas, um programa de luta contra a cegueira. Foi fundada em 2005.

PUB