Centenas protestam em Toronto contra política de imigração de Trump

Centenas de manifestantes protestaram junto ao consulado dos Estados Unidos em Toronto, nesta segunda-feira, contra a política de imigração aprovada na sexta-feira pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

PUB

Segundo a página do evento no Facebook participaram no protesto pacífico denominado por "Apoiamos os Refugiados e os Muçulmanos" quase quatro mil manifestantes, entre as 8h e as 14h horas locais. O protesto também passou junto à Câmara Municipal de Toronto, onde os organizadores pediram aos manifestantes que entrassem em contacto com os vereadores da autarquia e deputados para que estes demonstrassem o seu desagrado ao Governo dos Estados Unidos.

"Ninguém é ilegal" e "Parem de Deportar Pessoas", foram algumas das palavras de ordem.

PUB

Joe Cressy, vereador da Câmara de Toronto, disse durante o protesto, que "os canadianos podem fazer a diferença ao mostrarem indiferença". "Podemos enviar uma mensagem a Trump ao sermos diferentes na própria casa, no nosso trabalho, junto das nossas comunidades", frisou. O autarca sublinhou a importância de os canadianos conseguirem combater a violência e o ódio de um homem como Donald Trump, "tendo um comportamento diferente".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Zara Kamani, uma canadiana de família paquistanesa, "é intolerável que qualquer tipo de Governo possa limitar um grupo de pessoas, discriminando-as". Para a manifestante, o atentado de domingo à noite no Quebeque, que fez seis mortos, deve-se a "uma combinação de factores após a chegada de Trump ao poder".

A assistir ao protesto esteve também o investigador político Craig Smith, para quem o que se está a passar nos Estados Unidos está a causar "repercussões sérias a todos", como "o que se passou no Quebeque". "Foi triste e muito perigoso. Alguém precisar de fazer algo. É muito óbvio que o que sucedeu está relacionado com esta política", disse o canadiano.

Numa ordem executiva assinada na sexta-feira, Donald Trump suspendeu a entrada de refugiados nos Estados Unidos por pelo menos 120 dias e impôs um controlo mais severo aos viajantes oriundos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Síria e Iémen durante os próximos três meses. A entrada em vigor da medida na sexta-feira à noite apanhou de surpresa as pessoas que já estavam no avião e prontas para seguir viagem.

PUB