Já é possível pedir online factura com NIF do passe do metro do Porto

A Metro do Porto anunciou que a partir desta segunda, 30 de Janeiro, o site do Andante passou a emitir faturas dos títulos de assinatura mensal que os clientes carregam nas máquinas de venda automática das estações. Os clientes sem acesso à internet podem continuar a solicitá-las nas Lojas Andante.

PUB

A nova funcionalidade Andante, já disponível em www.linhandante.com, torna possível a realização do pedido de factura com número de contribuinte (NIF) para efeitos de dedução no IRS. Segundo a empresa, todos os clientes que possuam uma assinatura mensal poderão, nos cinco dias úteis após o carregamento da mensalidade, efectuar o pedido da factura directamente no site, através da inserção dos dados da compra. A emissão da factura é imediata, podendo esta ser consultada no portal e-factura ou impressa em suporte de papel.

A Metro do Porto adianta que a medida vem colmatar a impossibilidade de emissão de factura nas máquinas de venda automática existentes nas estações do Metro do Porto e da CP e disponibilizar mais um meio para obtenção de factura do carregamento da assinatura mensal e possibilitando a contabilização do valor no IRS dos clientes.

PUB

No entanto, a funcionalidade restringe-se às assinaturas mensais, não sendo aplicável no caso de aquisição de títulos Andante ocasionais. Para esses, como para qualquer outro tipo de título Andante, é possível pedir a emissão de facturas com NIF na rede de Lojas Andante e nos agentes Pagaqui.

PUB