Terminal de Leixões vai ultrapassar os 100 mil passageiros em 2017

O número de navios de cruzeiros e de passageiros que vai escalar os terminais do Porto de Leixões, em Matosinhos vai em 2017 aumentar 46% face ao ano anterior, e 33% face ao melhor ano de sempre, que se registou em 2015. De acordo com as informação divulgada pela Associação dos Portos de Douro e Leixões (APDL), estão já confirmados para 2017, a escala de 107 navios de cruzeiros, estimando-ser cerca de 105 mil passageiros.

PUB

No ano de 2016, os terminais receberam 84 cruzeiros e 71.799 passageiros, o que representou um decréscimo face a 2015, mesmo depois de ter contabilizado a realização de sete escalas inaugurais e uma nova companhia de navegação. O decréscimo é justificado pela menor dimensão dos navios acolhidos.

Para 2017, está prevista a acostagem de 14 novos navios de cruzeiro e duas novas companhias, com destaque para a Royal Caribbean International (uma das mais maiores companhias de cruzeiro do mundo) que fará dez escalas no porto, salientando-se, ainda, dois novos navios da companhia Alemã Aida Cruises e dois da Viking Ocean Cruises. “Este será um grande ano para a actividade de cruzeiros do Porto de Leixões, que se tem vindo a afirmar cada vez mais no sector, fruto dos investimentos realizados e da aposta feita pela Autoridade Portuária na promoção do porto junto das principais companhias de cruzeiros.”, lê-se num comunicado divulgado pela APDL.

PUB

Estes dados são conhecidos numa altura em que também a autarquia de Matosinhos regista um acréscimo de 53,28% no número de visitantes, em 2016. Entre as principais causas desse aumento parecem estar as visitas relacionadas com os Caminhos de Santiago, e também as apostas da promoção turística da Câmara Municipal de Matosinhos: a gastronomia/restauração (o município tem vindo a promover a marca Matosinhos, World’s Best Fish), o surf, a arquitectura, o design e os grandes eventos culturais, como a EDP Beach Party.

“Outros dos factores decisivos para o crescimento registado está relacionado com o Terminal de Cruzeiros de Leixões, uma infra-estrutura cuja capacidade de atracção turística tem merecido especial atenção por parte da Câmara de Matosinhos. Os passageiros contam regularmente, à chegada, com a presença dos técnicos do Turismo de Matosinhos, que prestam informações sobre o concelho e promovem os principais produtos turísticos”, refere fonte da autarquia.

PUB