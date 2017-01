Bruxelas tem 90 dias para responder à queixa portuguesa sobre Almaraz

O Governo português exigiu a Espanha ser ouvido no processo de decisão sobre o eventual prolongamento da central nuclear de Almaraz, cuja laboração foi estendida até 2020. A carta seguiu para Madrid depois de o ministro espanhol da Energia ter admitido, na reunião com a equipa portuguesa do Ambiente, que não havia nenhuma decisão tomada sobre a vida futura da central, contou nesta terça-feira, no Parlamento, o ministro João Pedro Matos Fernandes.

No encontro, Matos Fernandes defendeu que um novo prolongamento da vida da central, que já foi estendida de 2010 para 2020, tem que ser alvo de uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) transfronteiriça e que deve ter a participação de Portugal.

O ministro do Ambiente, que está a ser ouvido nesta terça-feira na Comissão de Ambiente, a pedido dos Verdes, por causa do processo de licenciamento e construção do aterro de resíduos nucleares em Almaraz, contou também que a Comissão Europeia tem 90 dias para decidir sobre a queixa que Portugal entregou em Bruxelas há uma semana e acredita que Bruxelas questione Madrid sobre o assunto. Só depois disso é que o Governo poderá avançar com uma queixa formal junto do tribunal europeu.

Efeitos suspensivos?

Questionado pelos deputados sobre se a queixa que entregou tem ou não efeitos suspensivos da obra de construção do aterro na central nuclear, o ministro admitiu desconhecer, mas vincou que o Governo português “tem um ano” para este processo, uma vez que a licença para a exploração do armazém demorará entre 12 e 15 meses a ser emitida, tal como contaram, na reunião do passado dia 12, os governantes espanhóis.

Os deputados quiseram saber quais as diligências feitas pelo Governo português, quais os termos da queixa, o que aconteceu na reunião com o Governo espanhol e, sobretudo, qual é a posição governamental sobre o futuro da central nuclear. Mas se João Pedro Matos Fernandes descreveu o calendário das diligências desde há quatro meses, não falou sobre o que o Governo pensa sobre o prolongamento da laboração de Almaraz.

João Pedro Matos Fernandes defendeu, no entanto, que é preciso “usar todos os meios ao dispor” para exigir a participação de Portugal no processo de Almaraz. “O aterro pode ser um problema porque não sabemos o tempo em que vai funcionar; pode durar muito para além da própria central, numa escala que se calhar não é a da nossa vida”, afiançou o ministro.

