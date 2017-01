Governo britânico só pode iniciar “Brexit” com aval do Parlamento

Com oito votos a favor e três contra, o Supremo Tribunal britânico determinou que o Governo de Theresa May precisa de uma autorização do Parlamento para accionar o artigo 50, que dá início à saída do Reino Unido da União Europeia.

O mesmo tribunal, no entanto, decidiu por unanimidade que os parlamentos da Escócia, País de Gales e da Irlanda do Norte não têm de ser ouvidos.

Theresa May pretendia iniciar unilateralmente a saída do Reino Unido da União Europeia, depois do referendo de Junho passado. Mas um grupo de cidadãos recorreu ao tribunal, exigindo que o processo passasse pelo Parlamento.

Uma decisão de primeira instância tinha dado razão ao grupo de cidadãos e agora o Supremo rejeitou o recurso apresentado pelo Governo britânico.

O Supremo Tribunal considera que o tratado de adesão do Reino Unido à União Europeia "não concede poderes aos ministros para a retirada de tratados da União Europeia sem autorização prévia de legislação do Parlamento".

O tribunal deixou claro que o que está em causa nestes procedimentos "não tem a ver com as questões políticas como os méritos da decisão de retirada [da União Europeia], o calendário e termos em que tal é feito, ou os detalhes de qualquer relação futura entre o Reino Unido e a União Europeia".

Esta decisão do Supremo poderá atrasar o início de processo de saída do Reino Unido: Theresa May tinha prometido accionar o artigo 50 até Março deste ano.

Corbyn não coloca obstáculos

Pouco depois do anúncio da decisão, um porta-voz do líder trabalhista, Jeremy Corbyn, garantiu que o partido não vai colocar obstáculos à aprovação da activação do artigo 50.

“O Partido Trabalhista respeita o resultado do referendo e a vontade do povo britânico e não vai frustrar a activação do processo de activação do artigo 50”, diz um comunicado, em que o partido, por outro lado, exige um “plano ao Governo que garanta que responderá ao Parlamento durante as negociações e um voto significativo que garante que o acordo final será aprovado pelo Parlamento”.

