Jerónimo de Sousa lembra que PR deve cumprir Constituição e separa TSU de SMN

O líder comunista recordou nesta segunda-feira que o Presidente da República deve "cumprir e fazer cumprir a Constituição", comentando a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa e a sua posição sobre a baixa da Taxa Social Única (TSU).

PUB

"É uma opinião do Presidente da República, lembrando que o Presidente tem como função primeira e principal cumprir e fazer cumprir a Constituição e, consequentemente, as decisões dos órgãos de soberania", disse Jerónimo de Sousa, após um encontro com a Confederação Nacional da Agricultura, na sede nacional de Lisboa, sobre a entrevista de domingo ao Presidente na SIC.

Por iniciativa de BE e PCP, o parlamento discute e vota na quarta-feira uma apreciação parlamentar ao diploma do Governo socialista que baixa temporariamente em 1,25 pontos a contribuição das empresas à segurança social por cada trabalhador com Salário Mínimo Nacional (SMN) de 557 euros, acordado em concertação social.

PUB

"Devemos separar as coisas. Ao SMN o que é do SMN. Consideramos um elemento essencial a valorização dos salários. Quanto ao apoio às empresas, estar aqui a pendurar interesses localizados não é correto. Quarta-feira vai ser discutida e votada a apreciação parlamentar. Não pode haver contrapartidas com base no SMN", defendeu.

O secretário-geral do PCP sugeriu que, "se querem apoiar as pequenas e médias empresas, sim é possível, por exemplo, nos problemas de fundo: custos dos factores de produção, acesso ao crédito, política fiscal".

"Aqui está uma solução, por exemplo, em relação ao Pagamento Especial por Conta (PEC), se se quer estimular o apoio, alivie-se essa carga fiscal", referiu, reforçando que, em relação ao SMN, "é o Governo que decide, ouvindo a concertação social e não a concertação social que decide ouvindo o Governo".

Para Jerónimo de Sousa, "há outro órgão de soberania - a Assembleia da República -, que tem também poder de alteração, correcção, em relação àquilo que considere pertinente".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre as declarações do chefe de Estado de que seria desejável todas as lideranças partidárias se manterem, assim como o Governo, até ao final da legislatura, o líder comunista repetiu o argumento de que o PCP se manterá comprometido enquanto isso for bom para o seu eleitorado.

"É uma decisão de cada partido. No caso do PCP, continuamos a ter uma posição muito clara, honesta, de grande seriedade - apoiar e ajudar a construir soluções para os problemas do povo e do país. A posição conjunta com o PS define o grau de convergência e o nível de compromisso existentes", disse, vincando que "não contarão com o PCP" em relação àquilo que o partido considere negativo".

Segundo o secretário-geral comunista, "esta solução política será tanto mais ou menos duradoura conforme se dê resposta melhor ou pior aos problemas e anseios dos trabalhadores, do povo e do país".

PUB