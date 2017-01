Trump retira EUA da negociação da parceria transpacífico

O Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou esta segunda-feira um decreto presidencial que retira o país das negociações do acordo de comércio livre estabelecido pela parceria transpacífico (ou TTP, segundo a sigla em inglês).

Colocando em prática uma das suas promessas eleitorais, Trump fecha a porta à conclusão do acordo estabelecido pela Administração Obama, em 2015, com os países da região do Pacífico tais como o Japão, Canadá, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e México.

O acordo de comércio livre, estabelecido por 12 países no total, não tinha sido ainda aprovado pelos seus membros individualmente, não estando, por isso, ainda em vigor. A decisão de Trump retira os EUA das negociações.

No mesmo dia, e numa cerimónia realizada na Sala Oval da Casa Branca, o novo Presidente assinou outros dois decretos. Um, impõe o congelamento de contratação de funcionários públicos para o Governo federal e outra proibe organizações não-governamentais norte-americanas que recebem financiamento federal de realizar abortos no estrangeiro.

