Alberto da Ponte: Central de Cervejas recorda antigo presidente como "líder carismático"

O Grupo Central de Cervejas e Bebidas (SCC) recordou neste domingo o seu antigo presidente Alberto da Ponte como "um líder carismático" e apresentou as suas condolências à família e amigos do gestor, que morreu no sábado.

"A Administração e os Colaboradores do Grupo Central de Cervejas e Bebidas (SCC) apresentam as sentidas condolências à família e amigos de Alberto da Ponte, que nos deixou prematuramente no início da noite de sábado passado", disse o grupo numa nota de imprensa.

O SCC lembrou Alberto da Ponte como "um líder carismático, ímpar no sector de bebidas português, onde liderou diversas instituições em Portugal e na Europa".

Alberto da Ponte foi presidente executivo da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas durante oito anos, entre Maio de 2004 e Março de 2012, foi presidente da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja (APCV) e grão-mestre da Confraria da Cerveja.

Foi o único português a presidir à Associação Europeia de Cervejeiros, entre 2008 e 2012.

Após ter cessado as suas funções como Presidente executivo da SCC, foi administrador não executivo e consultor da mesma empresa.

Alberto da Ponte foi presidente do Conselho de Administração da RTP entre 2012 e 2015.

O corpo de Alberto da Ponte está na igreja de São João de Deus, em Lisboa, e o seu funeral decorrerá na segunda-feira no cemitério do Alto de São João.

