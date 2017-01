Trump já começou a reverter o "Obamacare"

O Presidente Donald J. Trump assinou na sexta-feira, entre vários decretos presidenciais, uma ordem executiva que influi nas possibilidades de os estados federais gerirem o impacto financeiro do Affordable Care Act, conhecido como "Obamacare", começando assim o processo de revogação de um dos diplomas emblemáticos da presidência de Barack Obama. A medida vai afectar 20 milhões de norte-americanos e as suas possibilidades de aceder a cuidados de saúde.

PUB

Era uma das promessas eleitorais e já está em curso: preparar e depois revogar o "Obamacare", um programa de saúde que visou uma aproximação à cobertura universal do sistema de saúde dos Estados Unidos, essencialmente privado, e que foi um verdadeiro cavalo de batalha de Obama. O Affordable Care Act (ACA) tornou-se também num campo de batalha entre democratas e republicanos durante a anterior administração, com alterações significativas em relação ao seu desenho inicial e com ambas as partes a admitirem as suas falhas – ainda assim, abrangeu 20 milhões de americanos, muitos dos quais anteriormente sem acesso a seguros de saúde, com a possibilidade de que aqueles que não tivessem rendimentos suficientes para tal receberem um subsídio do Estado.

Agora, detalha a CNN, o documento assinado na sexta-feira à noite por Donald Trump indica que o Ministério da Saúde e outras agências devem cumprir a lei no que toca ao "Obamacare", mas podendo interpretar as regras de forma lata para lidar com os custos relacionados com o programa – seja para indivíduos, seguradoras ou prestadores de cuidados de saúde.

PUB

Os responsáveis das agências governamentais devem "renunciar, diferir, isentar ou adiar a implementação de qualquer provisão ou requerimento do Acto que impusesse um fardo fiscal sobre qualquer estado ou um custo, taxa, imposto, penalização ou carga regulatória sobre indivíduos, famílias, fornecedores de cuidados de saúde, seguradores de saúde, pacientes, receptores de serviços de saúde, compradores de seguros de saúde ou fabricantes de instrumentos ou produtos médicos ou medicamentos", lê-se no documento assinado antes de Trump partir para os bailes da sua tomada de posse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

É, como escrevem vários órgãos de informação americanos, um documento de linguagem suficientemente vaga para dar margem de acção aos visados e que parece, como escreve a revista Forbes, querer entre outros aspectos dar espaço de manobra à agência fiscal norte-americana (IRS) para não aplicar penalizações em alguns casos e, por outro lado, assinala o New York Times, dar uma flexibilidade à lei original que muitos dos seus visados pediam há muito. Talvez até modular uma das suas bases, que é a obrigatoriedade legal de que todos os contribuintes tenham seguro de saúde ou paguem um imposto correspondente, com apenas algumas isenções para os mais desfavorecidos.

A ordem diz que até à revogar o ACA, há que o respeitar mas também "agir de todas as formas consistentes com a lei para minimizar as cargas económicas e regulatórias indesejadas" da mesma lei e "preparar para dar aos estados mais flexibilidade de controlo para criar um mercado de cuidados de saúde mais livre e aberto".

O documento em nada permite para já antever qual a alternativa da administração Trump em relação ao "Obamacare", algo que apesar de questionado pela imprensa ao longo dos meses a equipa do novo Presidente ainda não avançou.

PUB