Licenciava lares de idosos a troco de cinco mil euros, suspeita PJ

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um técnico superior do Instituto da Segurança Social suspeito de emitir pareceres positivos para o licenciamento de lares de terceira idade a troco de dinheiro. Arquitecto de profissão, com 46 anos de idade, cobraria cinco mil euros por parecer.

A Judiciária irá agora debruçar-se sobre o percurso deste homem no Instituto da Segurança Social, no sentido de apurar quantos lares estarão a funcionar com as necessárias condições legais graças à sua intervenção. O arquitecto trabalha nos serviços ligados ao licenciamento de instituições no distrito de Lisboa desde 2013, mas desde 2003 que está no instituto. Não tem antecedentes criminais, mas pode vir a responder em tribunal por corrupção passiva para acto ilícito. Foi denunciado em Novembro passado por pessoas a quem tentou extorquir dinheiro.

“No decurso da operação foram realizadas três buscas, entre as quais uma domiciliária, tendo sido apreendido diverso material relacionado com a prática da actividade criminosa em investigação”, refere uma nota informativa da Polícia Judiciária. Segundo fonte desta polícia, a Segurança Social constitui uma área particularmente vulnerável à fraude. A detenção foi efectuada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

O Instituto da Segurança Social não respondeu a várias questões do PÚBLICO sobre o percurso do técnico superior neste organismo, nem sobre se se manterá em funções enquanto aguardar o desenrolar do processo. Limitou-se a dizer que “a situação em apreço é do foro judicial” e que o instituto “prestou toda a colaboração à Unidade Nacional de Combate à Corrupção, tendo vindo a reforçar a articulação e a colaboração com todas as entidades competentes na prevenção e combate à corrupção”.

