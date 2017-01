"El Chapo" declara-se inocente em tribunal norte-americano

O narcotraficante Joaquin “El Chapo” Guzmán foi apresentado esta sexta-feira num tribunal federal de Brooklyn, após ter sido extraditado do México para os Estados Unidos. “El Chapo”, de 59 anos, declarou-se inocente perante as acusações de que tinha sido o líder de uma das maiores organizações de tráfico de droga; o mexicano enfrenta múltiplas acusações como lavagem de dinheiro, homicídio, tráfico de droga e rapto.

PUB

Os dois advogados de Guzmán, nomeados pelo tribunal, garantiram que farão os possíveis para que o acusado seja julgado de forma justa e que também se certificarão que a sua extradição foi feita de forma adequada. “Ainda não vi nenhuma prova que me indique que o senhor Guzmán tenha feito algo de errado. A maioria de vocês, provavelmente, também não viu”, diz um dos advogados, Michael Schneider, à saída do tribunal.

O procurador do distrito Leste de Nova Iorque, Robert Capers, disse que as acusações que recaem sobre “El Chapo” são suficientes para que este tenha de cumprir, no mínimo, uma pena de prisão perpétua. Segundo o procurador, existem mais de 40 testemunhas prontas a depor em tribunal. “Quem é Chapo Guzmán? Em suma, é um homem conhecido por nenhuma outra vida que não uma vida de crime, violência, morte e destruição, e agora ele terá de responder por isso”, acrescentou Capers.

PUB

“El Chapo”, o barão da droga do Cartel de Sinaloa, esteve 13 anos em fuga até ter sido capturado pelas autoridades mexicanas em 2014. O suspeito foi capturado em Janeiro de 2016, meses depois de ter escapado pela segunda vez da prisão mexicana de Altiplano, uma prisão de segurança máxima através de um túnel com um quilómetro e meio de comprimento.

Depois da audição desta sexta-feira, o narcotraficante vai ficar numa prisão federal em Nova Iorque, onde ficam os reclusos com casos pendentes.

PUB