México extraditou El Chapo para os EUA

O narcotraficante Joaquin "El Chapo" Guzmán foi extraditado para os Estados Unidos, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano.

No último mês de Outubro um juiz da Cidade do México rejeitou três dos cinco recursos interpostos por Joaquin “El Chapo” Guzman contra a sua extradição para os Estados Unidos onde poderá ser julgado por homicídio e tráfico de droga. A decisão surgiu um dia depois de o juiz responsável pelo processo de extradição de “El Chapo”, Antonio Bermúdez Zacarías, ter sido assassinado em plena luz do dia, numa rua da cidade mexicana de Mepetec, enquanto fazia jogging.

A justiça mexicana validava assim o processo de extradição do narcotraficante e líder do cartel de Sinaloa que foi detido em Janeiro deste ano depois de ter protagonizado uma mediática fuga da prisão de Altiplano. Antes disso as autoridades do México tinha já manifestado o desejo de extraditar Guzman no início de 2017, algo que se veio a confirmar agora.

