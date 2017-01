Tropas africanas entram na Gâmbia para dar o poder ao Presidente eleito

Tropas lideradas por Dacar entraram na vizinha Gâmbia, anunciou o porta-voz do Exército Abou Ndiaye, pouco depois de Adama Barrow, eleito em Dezembro, ter tomou esta quinta-feira posse numa pequena sala na embaixada do país na capital do Senegal.

A pequena sala em não é símbolo de que o Presidente eleito tenha pouca força, antes pelo contrário: quem está isolado é o líder que se eterniza há 22 anos no poder (após um golpe militar em 1994), Yahya Jammeh, que se recusa a sair do cargo.

Jammeh concedeu, num primeiro momento, a derrota nas eleições de Dezembro. Mas voltou atrás e, alegando irregularidades, recusa-se a deixar o poder. Barrow obteve 45,5% dos votos numa vitória que foi descrita como “mais surpreendente do que a de Trump”, enquanto Jammeh se ficou por 36,7%. Um terceiro candidato, Mama Kandeh, conseguiu 17,8%.

O país esteve parado à espera do que ia acontecer depois de um ultimato da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), que deixou claro que poderá recorrer à força para assegurar a transição democrática de poder e que não reconhece Jammeh como Presidente. Ao tomar posse, Barrow pediu à comunidade internacional que "apoiasse o Governo e o povo da Gâmbia no cumprimento da sua vontade".

Foto Yahya Jammeh recusa-se a sair do cargo EPA

A CEDEAO tinha dado um ultimato da meia-noite de quarta para quinta-feira para uma transição pacífica do poder. Mas fontes citadas pela agência britânica Reuters dizem que o verdeiro limite era o de quinta-feira, quando Barrow tomasse posse e o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovasse uma resolução proposta pelo Senegal para autorizar o uso da força. O anúncio do Senegal acontece após a tomada de posse mas ainda antes da votação na ONU.

26 mil em fuga

De Banjul chegaram relatos de lojas fechadas, ruas vazias, com excepção de alguns turistas em táxis – muitos saíram em voos charter organizados pelas agências de viagens. A ONU estima que saíram da Gâmbia para o Senegal pelo menos 26 mil pessoas por terra e a operadora Thomas Cook esperava fazer regressar 3500 britânicos do país.

No plano interno, Jammeh já não tem grandes apoios. Ontem, a sua vice desde 1997, Isatou Njie, demitiu-se, segundo a agência Reuters. E nem os militares parecem querer lutar pelo regime: “Não vou envolver os meus soldados numa luta estúpida”, declarou o chefe do Exército, Ousman Dadjie, à agência noticiosa francesa AFP. "Se os soldados senegaleses aparecerem, vamos recebê-los assim", disse, fazendo um gesto de rendição.

O antigo ministro da Defesa da Gâmbia, Sidi Sanneh, disse à televisão panárabe Al-Jazira que haverá outra facção “que aproveitou os frutos de 22 anos de ditadura” que poderá lutar. “Quanto? Isso ainda está para ver.” Fontes oficiais dizem que do lado de Jammeh estão uma parte das forças de segurança e os guardas do protocolo.

Barrow, 51 anos, é um empresário de imobiliário que viveu em Londres, onde foi segurança na loja Argos, antes de regressar há dez anos ao país. Muçulmano devoto, tem duas mulheres e cinco filhos.

Jammeh, de 51 anos, é conhecido por dizer que tem uma cura para a sida, com base em remédios de ervas (mas que só funcionava à quinta-feira), ou por declarar que governaria “um milhão de anos” ou “até Alá querer”.

Nas eleições, representou uma coligação de sete partidos, a maior desde a independência da Gâmbia. Durante a campanha prometeu melhorar a economia nacional – por falta de perspectivas, lembra a BBC, milhares de gambianos levam a cabo a perigosa viagem de barcos para a Europa – e ainda criar limites de dois mandatos para os presidentes e um governo de transição durante três anos, que fosse formado por membros da coligação da oposição.

Organizações de defesa de direitos humanos dizem que Jammeh é responsável por violações de direitos humanos no país, que é um dos mais pobres de África. A emissora Voice of America lembra que o ditador ameaçou assassinar homossexuais, e ordenou o rapto de mais de mil aldeãs acusadas de ser bruxas, obrigando-as a beber um líquido que as deixou doentes.

Segundo o diário britânico The Guardian, após as eleições, quatro jovens que vendiam T-shirts com a frase “A Gâmbia decidiu” foram presos e estavam incomunicáveis.

