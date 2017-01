Forte queda no BCP leva à proibição das vendas a descoberto

No primeiro dia de negociação dos direitos de participação no aumento de capital do BCP, as acções do banco encerraram em forte queda, superando os 11%, para 14,27 cêntimos. A desvalorização, acima dos 10%, permite a proibição das vendas a descoberto (com recurso a empréstimo dos títulos) e foi isso que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários decidiu esta quinta-feira.

A entidade supervisora considera que “a flutuação do preço das acções em causa não pode excluir a ocorrência de um fenómeno de especulação com impacto negativo”, e por isso proibiu as vendas a descoberto nesta sexta-feira. A proibição temporária de vendas a descoberto também é extensiva “a alguns aspectos dos swaps de risco de incumprimento”.

As vendas a descoberto, também designadas de short selling, consistem na venda de títulos com recurso a empréstimo de títulos, na expectativa de que será possível recomprá-las a um peço mais baixo, ganhando assim com a diferença.

Na primeira sessão em que foi possível vender os direitos de participação no aumento de capital, a cotação das acções esteve muito pressionada, ao mesmo tempo que o valor dos direitos registou fortes variações. O valor teórico das acções e dos direitos fecharam com valores dissonantes. As acções fecharam a 14,27 cêntimos, acima do valor dos direitos, o que pode levar a nova queda esta sexta-feira.

