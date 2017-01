Cantora de Lambada foi encontrada morta no Brasil

O corpo de Loalwa Braz Vieira, do grupo franco-brasileiro Kaoma, foi encontrado carbonizado no interior de um carro em Saquarema, no Brasil. A cantora é conhecida sobretudo pela sua interpretação do êxito dos anos 1989/90 Chorando se foi, também conhecido em Portugal como Lambada – sendo, na verdade, um exemplo desse género musical.

Descrita como "ícone da lambada" pelo site G1, suspeita-se que a mulher de 63 anos tenha sido interpelada na pousada de que era proprietária e residente, a Pousada Azur, por pelo menos dois homens e que tenha sido levada para a estrada onde foi encontrada morta, mas a polícia está ainda no início da investigação do caso e não divulgou mais dados.

Chorando se foi é uma versão de Llorando se fue, uma música lançada em 1981 pelos bolivianos Los Kjarkas e que em 1989 obteve grande êxito, tendo gerado várias versões, entre as quais a dos Kaoma. De acordo com o jornal O Globo, os Kaoma venderam mais de 30 milhões de discos e com a cantora actuaram em grandes palcos musicais internacionais como o Madison Square Garden. Loalwa Braz era membro da Academia Francesa de Artes, Ciência e Letras.

